Végre kiderült: Elárulta szépségének titkát Ördög Nóra

Kifejezetten szerencsés géneket örökölt Ördög Nóra, így eddig kevés energiaráfordítással is megőrizte a fiatalságát. Ám egy ideje tudatosult a műsorvezetőben, bár lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy azt az időt nem a gyerekeivel tölti, a bőrének bizony szüksége van a szakértő kezekre.

– Negyvenegy éves vagyok, még nem foglalkoztatnak nagyon intenzíven a ráncok és a korom, mégsem akarok elbizakodottan állni a dologhoz. Tudatában vagyok, hogy én sem leszek fiatalabb. Bármennyire nehezen tudom beleszorítani a hétköznapjaimba, egy ideje elkezdtem rendszeresen járni szépségterapeutához. Az arcom a munkaeszközöm, és bár jó minőségű sminkeket használunk, sokféle hatás éri nap mint nap, ezért muszáj karbantartani a bőrömet – mesélte.

Ördög Nóra havonta igyekszik eljutni a kezelésekre. Fotó: hot!

„Amikor a kozmetikus megelégeli, hogy e-mailekre válaszolgatok, rám tesz egy maszkot”

Nóri életében egyszer kipróbálta a mikrotűs kezelést, de ennél nagyobb beavatkozásra még nem kerített sort.

– Évekkel ezelőtt voltam egy ilyen kezelésen, ami jól működött, beindította a kollagéntermelést, kisimultabb lettem. Utána találtam rá Hancz Marianna szépségterapeutára, akihez havonta járok, és személyre szabottan ápolgatja az arcbőrömet. Rám néz, és eldönti, hogy mi az a szérum, koktél, amit éppen igényelek. Őszintén szólva lelkiismeret-furdalásom van, hogy nem a szeretteimmel töltöm azt az időt, de havonta igyekszem eljutni. Én vagyok az a lány, akinél a kényeztető rész általában kimarad. Amikor a kozmetikus megelégeli, hogy e-mailekre válaszolgatok, rám tesz egy maszkot, ami alatt mozdulatlanul kell maradni, és bekapcsol egy relaxáló zenét – tette hozzá mosolyogva.

Ördög Nóra a gyors beavatkozásokat szereti. Fotó: hot!

„Tudatosan odafigyelek az elegendő alvásra”

Pörgős személyiség lévén Nóri a gyors és praktikus megoldásokat keresi mindenre.

– Amit egyszerűen meg lehet tenni a frissességem megőrzéséért, azt igyekszem alkalmazni. Kollagént szedek különböző formában, és tudatosan odafigyelek az elegendő alvásra. A mindennapokban is hatékonyabban működöm, ha ki tudom pihenni magam. Pigmentfoltjaim nincsenek, apukám génjeit örököltem, a napon sem szoktam leégni.

Húszéves koromban azonban volt egy ijesztő élményem: szoláriumozás után szinte sokkolt, hogy ráncos maradt a bőröm. Azóta nem élek vele, sőt odafigyelek a fényvédelemre és a bőröm kellő hidratálására. Ezekbe a szeánszokba a gyerekeket is bevonom: mindketten élvezik, ha a talpacskájukat gyümölcsillatú testápolóval masszírozom.

Ördög Nóra önmagát manikűrözi. Fotó: hot!

„Micivel rendszeresen csajoskodunk”

Az édesanya a pandémia idején jött rá, nem tragédia, hogy nem mehet körmöshöz – egyszerűen megtanulta a géllakkozást.

– Magamat manikűrözöm, elsajátítottam a géllakktechnikát, mert tartós és egyszerűen lehet használni. Sokszor éjszaka jut időm egy-egy körömlakkozó szeánszra. Micivel rendszeresen csajoskodunk. Szép haja van, megmosom, balzsamot, hajápolót teszek rá, majd begöndörítjük; szeretjük együtt tölteni az időt. Venci például nem engedi, hogy a hajához nyúljunk, pedig elég hosszú, de neki így tetszik – mosolygott.

Ami engem illet, elkezdtem őszülni, de egyáltalán nem vagyok ráfeszülve. Forgatások alkalmával a fodrászok mindig beszínezik. Most például bátran rövidebbre vágattam, így könnyebb kezelni, de abban is szerencsés vagyok, hogy gyorsan visszanő.

„A piros lámpánál sminkelek!”

A műsorvezető reálisan látja önmagát, és azzal is tisztában van, hogy ha mindenhol szeretne jól teljesíteni, nem szabad túlzott elvárásokat támasztania maga felé.

– Békében vagyok magammal; látom a hibáimat, de megtanultam velük együtt élni. Sok fronton kell helytállnom, amit persze magamnak kreálok. Folyamatos egyensúlyozásban vagyok anyaként, társként és a munkámban. Szeretek például sminkekkel kísérletezni, csak nem órákig

– magyarázta a kétgyermekes édesanya.

– Általában a piros lámpánál sminkelek! A saját sminkmárkámba olyan praktikus termékeket építettem be, mint a rúzs-arcpír kombináció, ami szájra, arcra, sőt szemre is használható. Kikapcsolódni leginkább utazások során tudok, de nemrégiben beszereztünk otthonra egy infraszaunát, ami sejtszinten méregtelenít; ott remekül tudok lazítani, sőt összekötöm az olvasás élményével. Az étrendemből kiiktattam a tejtermékeket, mert észrevettem, hogy a mindenkori tejeskávém után diszkomfortérzetem volt, így áttértem a növényi tejre. Várom a balatoni időszakot, ahol újra hódolhatok a futási szenvedélyemnek, de az utóbbi időben rákaptam a jógára is – tette hozzá.