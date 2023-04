Véget értek Ördög Nóra megpróbáltatásai: végre hazatérhetett a családjához

Ahogy azzal már mi is több ízben foglalkoztunk, Ördög Nóra számára nagyon nehéz volt az elmúlt időszak, hiszen az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! forgatásai miatt először itthon kellett hagynia a családját, a távollét pedig eléggé megviselte a népszerű műsorvezetőt.

Ördög Nóra végre újra Magyarországon van a családjával együtt Fotó: Szabolcs László

Szerencsére azonban pár hét elteltével férje és gyermekei is követni tudták Mexikóba, így újra együtt lehetett a család, ekkor azonban egy szörnyű hőlégballon-tragédia rázta meg az egész stábot, később pedig, amikor már a Guatemalában forgattak, Mici és Vencel elkapták a helyi kórságot és lázasan ágynak estek. Ezt követően pedig ismét búcsúznia kellett imádott családjától, ők ugyanis előbb tértek haza Magyarországra, mint Ördög Nóra, most azonban véget értek a család megpróbáltatásai, a tévés is hazaérkezett.

Ezt pedig Nóri már jól megszokott, Instagram-bejelentkezéseiből tudhattuk meg: az Ázsia Expressz forgatása alatt rendszeresen jelentkezett egy perces kis szösszenetekkel, melyben beszámolt az aktuális helyzetről. Keddi bejelentkezésben azt írta, hogy ez lesz az utolsó ilyen videója, „amellyel lezárul az év egyik legkalandosabb, legszínesebb, legfárasztóbb szakasza”, ugyanis véget ért a széria negyedik évadának forgatása.

Pár órája vagyunk itthon, és ha szeretném, sem tudnám rendesen szavakba önteni, hogy mit is érzek… Jó itthon, nagyon vágytam már haza, de közben valami fajta üresség is kong bennem. Nagyon intenzív heteket nyomtunk végig

– írta posztjában Nóri, aki azt is kiemelte, hogy a csapat tagjaival nagyon összenőttek az elmúlt hat hétben, így nekik külön köszönetet is mondott.