Ébredés után: Megmutatta smink nélküli arcát Ördög Nóra - Videó

Gőzerővel forog az Ázsia Expressz új évada, ami idén Közép-Amerikában játszódik majd. A versenyzők már múlthéten elutaztak a tengerentúlra, ahogy a műsorvezető, Ördög Nóra is. Szerencsére nála van még telefon, így van lehetősége megmutatni egy-egy rövidke videóban milyen is ott egy napja. Az ébredés után máris sminkelés következik. A TV2 műsorvezetője nem először mutatja meg smink nélküli, természetes arcát, de most érthető, hogy kicsit fáradtnak tűnik a feszített munkatempó mellett, azonban a jókedve és a lelkesedés nem hagyta el.

Vajon találkoztunk-e skorpióval? Vagy éppen Gabriela Spanic-kal? Miért vannak cipők a villamosvezetéken? Kínzó kérdések, amire mind nem kapunk választ a mai egypercesből. Van viszont egy kis mosdókörkép, és bemutatkozik az új asztalom is

– írja a Nóri az rövid videóhoz. A kimerítő forgatási nap alatt rengeteg érdekességet tapasztaltak. Egy olyan területen is átmentek Nóriék, ami hemzseg a skorpióktól, így a műsor játékosainak nagyon oda kell majd figyelni a lábuk elé. De nem csak veszélyes, gyönyörű tájakat és egzotikus építményeket is láthatnak majd a nézők.

Már az odaút is kalandos volt

A műsor forgatása csak nemrég kezdődött el, de már az utazás alatt kalamajkába keveredtek egyes versenyzők. Kucsera Gábor csomagja nem érkezett meg a tengerentúlra, Alekosz pedig, a hollandiai átszállás során méltatlankodott.

Több nehézséggel kellett szembenéznem már most, pedig még csak pár órája indultunk el Budapestről. Kezdeném azzal, hogy a pilóta egy nő volt, ami előtt eleve értetlenül állok, hiszen egy nő, ne végezzen ilyen tipikusan férfimunkát. De ha már végez, akkor végezze rendesen, ne úgy, ahogyan ő tette

– mondta Alekosz.

Nagyon úgy fest, hogy Ördög Nóri nem csak a munkájában fáradhat majd el, néha a kelleténél jobban kell majd figyelnie a játékosokra is.