Válása után is jóban maradt anyósával Szabó András Csuti

Mint az köztudott, tavaly január közepén jelentette be Kulcsár Edina és Szabó András Csuti, bár mindent megtettek, hogy megmentsék a házasságukat, a sok próbálkozásuk ellenére úgy döntöttek, nincs értelme tovább kínozniuk egymást: elválnak.

Az egykori sztárpárnak két gyermeke született, 2018-ban Medox-xal, két évre rá, 2020-ban pedig Ninával bővült a családjuk. Azóta mindkettőjük életében sok változás állt be. Edina nem sokkal a különválásuk után felvállalta új kapcsolatát is Varga Márkkal, vagyis ahogyan sokan ismerik, a zenész G.w.M-el. Néhány héttel ezelőtt hivatalosan is összekötötték az életüket, sőt azóta már világra jött első közös gyermekük, aki az Amara nevet kapta szüleitől.

Míg Csuti aktuális barátnőivel került az újságok címlapjára. Tavaly augusztusban néhány együtt töltött hónap után Viviennel szakított, majd őt követte Szorcsik Viki, akivel szintén nem maradt túl sokáig együtt. Jelenleg úgy tűnik, boldog párkapcsolatban él, márciusban, dominikai nyaralásuk alkalmával mutatta be jelenlegi párját, Biankát, akit a Miss Balaton döntőjéből már sokan ismerhetnek.

Igyekszik mindenkivel jó kapcsolatot ápolni. Fotó: Bors

Gyakran beszélnek

Az egykori házaspárt – a történtek ellenére – két közös gyermekük egy életre összeköti, hiszen őket azóta is a legnagyobb szeretetben együtt nevelik tovább. De úgy tűnik, a mai napig megmaradt az üzletember és korábbi anyósa között is a jó viszony, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy Csuti Instagram-oldalán a posztjai alatt gyakran „feltűnik” Edina édesanyja egy-egy hozzászólása, melyekhez általában a szívecskék sem maradnak el. Így volt ez a minap is, amikor az üzletember épp egy örömhírt jelentett be.

„❤️😍❤️ Ez nagyon szép lett” – reagált rá a volt anyósa.

G.w.M lépett Csuti helyére

Az üzletember a közelmúltban kérdezz-felelek játékot indított, ahol az egyik kérdés is épp anyósával kapcsolatos volt, milyen kapcsolatban maradtak a válás után. Az őszinte válasz sem maradt el, elárulta, úgy Edina anyukájával, mint imádott nagymamájával is gyakran beszélnek. Nincs is ezzel semmi baj, hiszen éveken keresztül tartozott a szépségkirálynő családjához, de felmerül a kérdés, vajon ehhez mit szól utódja, azaz G.w.M, aki azóta szintén a vő szerepét tölti be. Úgy tűnik, egyelőre ez az „állapot” senkit sem zavar, hiszen egyikük sem tette szóvá ezt a közösségi oldalaikon, mint ahogy az rájuk jellemző volt az elmúlt időszakban egy-egy más témával kapcsolatban.