Ezt nem láttuk jönni! Csuti keményen odaszúrt G.w.M-nek

Nem lepődik meg senki, ha azt mondjuk, Csuti és G.w.M feltehetően soha nem lesznek puszipajtások, tekintve, mi történt az elmúlt egy évben. Bár a két híresség nyilvánosan egyszer sem esett egymásnak, azért a szemfülesebbek párszor kiszúrtak egy-egy burkolt beszólást, amit feltehetően a másiknak címeztek. Most ismét rábukkantunk egy kódolt üzenetre, melynek küldője Csuti volt.

Csuti szíve inkább Azahriah felé húz, mintsem G.w.M-hez Fotó: Bors

Mint ismeretes, G.w.M több magyar sztárral is szájkaratéba keveredett, de a legemlékezetesebb mindközül az Azahriah-val való balhéja volt. Egy kicsit felemlegetjük, mi is történt akkor...

A 0. mérföldkő a történetükben az volt, mikor a fiatal popsztár egy közel sem kedves üzenetet kapott Mr. Misshtől. Természetesen erre azonnal jött is a válasz, hasonló stílusban, s bár G.w.M semmilyen formában nem volt ekkor még érintett az ügyben, úgy gondolta, itt az ideje, hogy beszálljon. Nyomdafestéket nem tűrő módon oktatta ki Azahriah-t, senkiházi b*zinak és tiszteletlen kis k*csögnek nevezte az európai turnéra készülő énekest. Innen pedig már nem volt visszaút, folyamatossá vált az adok-kapok. A következő ütést már a 21 éves popsztár vitte be, aki 12 ezer ember előtt, a Papp László Arénában alázta meg Kulcsár Edina férjét. A rapper egy ideig nem is reagált a történtekre, ám végül úgy vélte, meg kell szólalnia. Akkor azonban már csak annyit üzent, hogy az ő ruhatára annyit ér, mint amennyit Azahriah profitált az Aréna-koncertből…

Nos, a G.w.M-Azahriah gyorstalpaló után térjünk vissza Csutira, aki nemes egyszerűséggel, miután megjelent G.w.M legújabb dala és videóklippje, az Instagram-történetében egy Azahriah számot osztott meg. Már maga az időzítés beszédes, ahogyan a zeneválasztás is… Egyébként az üzletember sosem titkolta, hogy a fiatal popsztár dalait nagyon is kedveli, még az Aréna-koncertre is váltott jegyet, hogy élőben hallhassa.

De vajon mikor bukkan fel G.w.M fellépésén?!