Vadító fürdőruhában szexzizik Gáspár Evelin: megszólalt a mellplasztikáról

Mint arról már beszámoltunk, újra összeházasodott Gáspár Győző és Bea asszony, és az egész családot vitték magukkal nászutazni. Az álom úti cél Dubaj volt, így most az egész család ott szórakozik. Gáspár Evelinből azonban meglepő dolgot szedtek ki a rajongók.

Gáspár Evelin megmutatta idomait

Gáspár Győző újra feleségül vette élete szerelmét, Bea asszonyt, ezúttal pedig a gyerekekkel együtt utaztak Dubajba. Ennek céljából még Virág is hazautazott Franciaországból, így most az egész Gáspár család Dubajban szórakozik. Győző és Bea kapcsolata már igazán harmonikus, külföldről pedig üzentek is a sztároknak: ők nemcsak az interneten szeretik egymást, hanem a való életben is.

Evelin is nagyon jól érzi magát az arab országban, most éppen faltnyi fürdőruhában mutatta meg, hogy milyen vadító teste lett a fogyás után. Az egyik rajongó meg is jegyezte, hogy számára örvendetes, hogy a nagy fogyás ellenére nem tetetett be mellplasztikát. Erre Evelin azt válaszolta, hogy ő a természetesség híve.