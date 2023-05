"Kikérem magamnak!" Kegyetlenül nekiesett Sári Évi Gáspár Beának

Ma este is folytatódik a Super TV2 gasztroreality-je, a Hal a tortán. Most Sári Évin a sor, hogy vendégül lassa az éhes sztárcsapatot, és persze elkészítse a Gáspár Bea által kiagyalt eheti nehezítést, vagyis a piskótatekercset. Nos, a színész-énekesnőnek nem is feltétlenül a desszerttel gyűlik meg a baja a konyhában, bár tény, hogy ott is hiba csúszik a gépezetbe. Inkább a leves fog ki rajta, vagyis annak alapanyaga, a sütőtök.

Sári Évi szerint Gáspár Bea miatt lett rossz a leves... (Fotó: Super TV2)

Amit ugyanis Bea asszony "kisboltjában" kapott, nos az az istennek sem akart megsülni Sári Évi konyhájában, még úgy sem, hogy a segítségül hívott Singh Viki is ott drukkolt mellette. Évi szerint a sikertelenség oka a rossz minőségű sütőtök volt, és ennek többször hangot is adott a forgatás alatt. Pedig Bea asszony még tanácsokkal is ellátta a nála vásárló hírességet a levessel kapcsolatban.

- Mivel szoktad még ízesíteni? Mert én minidig narancsot rakok még bele. Ha kiszedsz belőle egy picit és abba teszel... - próbálkozott még a boltban Bea, de Évi úgy döntött, marad a jól bevált receptnél, így jelezte, nem fogadja meg a szakértő tanácsot. Hazatérve aztán barátnőjével neki is láttak a folyamatnak, ami azzal indul, hogy a tököt jó alaposan meg kell sütni, hogy aztán könnyen pépesíthető levesalapanyag váljék belőle. Nos, a hiba itt csúszott a két énekesnő számításába. Mivel a sütőtök másfél óra után sem akarta felvenni a megfelelő állagot.

Sári Évinek meggyült a baja a tökkel (Fotó: Super TV2)

- Tudod mi a fura? A tök egyszerűen nem hajlandó megsülni. Nem tudom, hogy ez milyen tök volt, de extra kemény még mindig, pedig ezer éve bent van a sütőben.

Milyen tököt adott nekem ez a Bea?

- tette fel a kérdést Sári Évi, amire segítője adta meg a választ. Szerinte könnyen lehet, hogy a műsor házigazdája szándékosan adott el neki rossz terméket, hogy rossz legyen nekik. Bea asszony erre röviden reagált is: - Kikérem magamnak! Az én tököm az biztosan, tökjó! Bekapcsoltátok a sütőt?"- hangzik majd el az adásban.

Végül a házigazda feladja a tökkel vívott csatáját és késznek ítéli, majd a kóstolás után újabb aggályokat vet fel. - Már értem, miért sült ez meg több mint egy óra alatt. Konkrétan nincs íze, vagyis bármit is ehetnék. Ízetlen alapanyagból hogy csináljak jó kaját?

Jó, most kicsit tényleg felidegesítettem magam!

- mondta az adás felvételén Évi, aki a sütőtök javarészét ki is dobta, így csak kevés alapanyaga maradt a leveshez.

Végül amikor megérkeztek a vendégei, el is mondta nekik, hogy szerinte Bea asszony hibája, hogy a leves nem olyan lett, amilyennek szerinte lennie kellene. - Felidegesítettem magam és Beára vagyok mérges - mondta Smaltig Dalma kérdésére a színésznő. Persze Bea asszony válasza sem váratott magára. - Miért rám mérges mindenki? Évikém, van egy rossz hírem. Ez bizony sütőcsere! - oldotta meg a rejtélyt a műsor házigazdája. Sári Évi persze csak szerda este szembesül majd ezzel az információval.

Hogy a vendégek végül miként értékelik a vacsorát, az kiderül a Super TV2 képernyőjén.