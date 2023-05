Újabb pletyka merült fel Berki Mazsival kapcsolatban: második gyermekét várja?

Berki Krisztián özvegye legtöbb esetben a magánéletével kapcsolatban kerül a szóbeszédek tárgyává, és már nem az első alkalommal pletykálják: második gyermekével várandós.

A médiaszemélyiség tavaly május 6-ai halála után Mazsi visszahúzódva élte a mindennapjait, szó szerint akkor táncolta vissza magát a médiába, amikor Kulcsár Edina várandóssága miatt visszalépett a Dancing with the Stars őszi évadának versenyéből, és Mazsi vette át a helyét. Gyakran posztolt egy-egy fotót a próbákról, de a stúdióban is rendszeresen „kapták el” a fotósok vagy épp a kíváncsiskodók egy-egy képkockáért. Bár még sokan új párkapcsolatánál voltak leragadva, újabb vad ötlettel álltak elő a közösségi oldal egyik csoportjában, miszerint második gyermekét várja. A találgatásokra épp egy lesifotó adott okot, melyen úgy látszik, mintha ismét babát várna. Egyesek esküdni mertek arra, hogy ismét anyai örömök elébe néz, persze mindez nem volt igaz, hiszen azóta már jócskán meg kellett volna születnie a gyermekének. Sokáig úgy tűnt, ezt a vonalat elengedik a pletykára éhesek, a minap egy parapszichológus nyilatkozta, vagy fogalmazzunk úgy, látomása miatt került elő a régi téma, hogy meglátogatta őt Berki Krisztián.

Mazsiról szinte naponta újabb és újabb pletykák kelnek szárnyra Fotó: Szabolcs László

A videó, ami mindent elindított...

Ahogy azt a Bors is megírta, Lénárt Évi által az elhunyt Berki üzenni akart Mazsinak, hogy készül újjászületni, méghozzá az ő közelükben újszülöttként. Sokan ezt úgy értelmezték, hogy a sztáranyuka máris várandós.

Többen sok boldoságot kívántak az édesanyának, sőt, volt, aki erre már számított is.

Elég hamar felülkerekedett a boldogsága a gyászon ennek a szent asszonynak!

– írja az egyikük, míg más úgy gondolja, mindenki foglalkozzon a saját dolgával.

„Úgy őszintén? Mi közünk van nekünk ehhez? Miért kell ezt nyilvánosságra hozni? Magánügye” – keltek Mazsi védelmére.

Persze volt, aki szerint kicsit korai lenne még új kapcsolatában egy gyermeket vállalni.

„Hát ez gyorsan ment, nem mondhatjuk, hogy pazarolta az időt” – írta egy kommentelő, míg egy másik nem kímélte a sztáranyukát.

"Ha egészséges, jó kis gyerektartást, netalán még asszonytartást is fizettethet majd vele, míg rá nem tör a szerelem megint villámcsapásként" – fogalmazott egy kevésbé jóindulatú hozzászóló.

Mazsi a mai napig nem erősített meg új kapcsolatát Fotó: TV2 Tények

Új életet kezdett

Azért kínos a jelenlegi helyzet, mert bár mindenki tudni véli, hogy Mazsira időközben újra rátalált a szerelem, de mindezt a mai napig nem erősítette meg. A napokban lapunknak nyilatkozott arról, hogy új életet kezdett Székesfehérváron. Azt, hogy vállalkozó párjával egy háztartásban él, egy közeli barát árulta el lapunknak.