Itt a nagy bejelentés: Kulcsár Edina helyét Berki Mazsi veszi át a Dancing With The Starsban

Ember olyan boldogan nem lépett még vissza egy nagyszabású tévés versengéstől, mint Kulcsár Edina. A kedd reggel szárnyra kapott pletykák ugyanis igaznak bizonyultak, vagyis az egykori szépségkirálynő harmadik gyermekét hordja a szíve alatt. Ezt maga Edina jelentette be a TV2 online felületein, ahol elmondta, felelős kismamaként meg kellett hoznia azt a döntést, hogy visszalép a szeptemberben startoló Dancing with the Stars című műsorból és átadja a helyét valaki másnak.

Edina visszalép: terhessége miatt nem vesz részt a Dancing With The Stars harmadik évadában

Kulcsár Edina elmondta, hogy bár ő és párja, G.w.M is nagyon vágytak egy közös babára, mégis meglepetésként érte őket a hír, hogy alig hét hónappal azután, hogy hivatalosan is bejelentették kapcsolatukat, máris úton van az első közös gyermekük. A rapper egyébként alig egy hónappal ezelőtt egy hosszabb élő bejelentkezésében, rajongója kérdésére válaszolva árulta el, hogy nem zárkózik el attól, hogy harmadszor is apa legyen:

Idővel mindenképp. Persze!

– mondta akkor röviden, hozzátéve, hogy nagyon fájlalja, hogy nem tud elég időt tölteni a volt házasságából született két gyermekével.

Kulcsár Edina pedig már két hónappal ezelőtt kijelentette, hogy szeretne gyermeket szülni G.w.M-nek. Ő is egy élő bejelentkezésben beszélt erről:

– Sok mindent tudnék mondani, de szerintem durvább lenne, mint a legnyálasabb romantikus film... Nagyon szeretjük egymást, és azt gondolom, hogy ha két ember ennyire szereti egymást, akkor mindent szeretnének megvalósítani az életben – fogalmazott Edina, majd hozzátette: – Úgyhogy igen, tervezünk gyermeket is, aztán meglátjuk, ha a jóisten megadja, akkor lesz, ha nem, akkor meg boldogok leszünk így.

Nos, a fohász meghallgattatott.

Edina helyett Mazsi versenyez majd Fotó: TV2

A TV2 természetesen elfogadta a kismama logikus és felelős döntését, és azonnal keresni is kezdték azt a hírességet, aki Edina helyébe léphet, még ha alaposan le is maradva riválisaitól, hiszen a táncpróbák már hosszú hetek óta zajlanak. Végül megkeresték Berki Mazsit, aki igent mondott a kihívásra. Berki Krisztián özvegye így mostantól a táncban találhatja meg a vigaszt arra a fájdalomra, amit férje elvesztése okoz.