Új látványvilág: Megújul indén a Sziget Fesztivál

A 2023-as évben egy teljesen megújult és még zöldebb fesztiválra érkezik az, aki kimegy a Szigetre. Rengeteg érdekes, kulturális programmal, workshopokkal, várják napközben is a látogatókat, emellett több helyszín is új megjelenést, hang-, és fénytechnikát kap. A szervezőknek továbbra is az egyik kiemelt célja, hogy fenntarthatóbb, környezetbarát fesztivál legyen a Hajógyári-szigeten.

Míg a tavalyi év 42 százalékát hasznosították újra, az idei célt 50%-ra növelték. Ennek érdekében egy külön helyszínt biztosítanak azoknak, akik hulladékmentes környezetben szeretnék tölteni az időt. Ennek jegyében még a mobilvécék helyett is több konténeres angol vécét telepítenek a fesztivál területére, hogy ezzel is kulturáltabb és tisztább helyszínt teremtsenek.

Csiszár Virág (bal szélen), Kádár Tamás (középen) és Kardos József mesélték el, mik lesznek az újdonságok a Sziget Fesztiválon. Fotó: Bors

Világsztárok várják a nagyszínpadon a látogatókat

A Sziget Fesztivál sajtótájékoztatóján a rendezvény egyik menedzsere arról is beszámolt, hogy kik lesznek az idei fellépők. Imagine Dragons, David Guetta, Macklemore is fellépnek a nagyszínpadon. Azonban a szervezők a zárónapra, az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish is meghívták, akinek a Sziget Fesztivál lesz az első állomása európai turnéján. Világsztárok mellett, több hazai előadó is tiszteletüket teszik.

A Nagyszínpad mellett, több helyszín is lesz, ahol a különböző zeneistílusokat kedvelők is megtalálhatják a hozzájuk közelállót. Többek között Party Aréna, FreeDome ad ezeknek majd helyet.