Merész és kihívó szettekben vették be a Szigetet a magyar sztárok – szexi fotók

Nem csak a színpadon és a backstage-ben hemzsegnek a nagyobbnál-nagyobb nevek a Hajógyári-szigeten, de a fesztiválozók között is. A nyár legjobban várt fesztiválján tényleg szinte minden híres magyar celeb megjelent, senki nem akart lemaradni a két év után újra megrendezett parádéról. A covid miatti kihagyás után most mintha méginkább odafigyeltek volna kinézetükre a sztárok: egyesek szinte semmiben, mások éppen valamit takaró rövidnaciban, de olyan híresség is akadt, aki köldökig dekoltált felsőben vette birtokba a Szigetet.

Gelencsér Timi szexi pinkben

Gyenesei Leila először Szigetelt, forrónaciban hódított

Zimány Linda vadító dekoltázzsal

Kárpáti Rebeka testre feszülősben virított

Viczián Viktória a barátnőjével szexizett

Király Viktor felesége miniben hódított

Tücsi mellbedobással győzött

A "szinte semmi" kategóriában Mardoll győzött