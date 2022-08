Polgár Tünde fesztiválozás miatt érti meg a fiatalokat

Polgár Tünde és férje, Polgár Árpád sem hagyta ki a Sziget Fesztivált, egy napra ők is kilátogattak a rendezvényre, ugyanis, mint mondják: egy cseppet sem érzik magukat öregnek a bulizáshoz. Tünde több képet is megosztott közösségi oldalán, sőt, még egy rögtönzött divatbemutató is csinált a fesztiválozós szettjéről.

Insta-oldalán azonban nem csak egyszerű élménybeszámolót tartott a luxusfeleség, de korosztályuk tagjait is felszólította: tessék bulizni!

– Már nem kezdő fesztiválozók vagyunk, így tudjuk, hol a határunk az alkoholból, hogy nem kell az első sorban csápolni a koncerten, hogy jól érzed magad! Hogy a Sziget és a por mindenkié!(…)

Szóval mikor a gyerek azt mondja otthon, hogy ez már nem nektek való, ne higyjetek neki!

Mert ahhoz, hogy megértsd az életüket, a gondjaikat, a fura kapcsolataikat (barátság-járás-kavarás), bizony el kell ide jönni a porba mindezt megélni! – írta bejegyzésében.