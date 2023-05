Tóth Gabi és Krausz Gábor: Gondolkodnak az örökbefogadáson!

Krausz Gábor a HOT!-nak adott nagyinterjúban elmesélte, hogy ezúttal örömmel cipekedett, hisz reméli utoljára költözik életében. A séf korábban bőröndökből élt, de most igazi otthonra lelt Szentendrén Tóth Gabival és kislányukkal, Hannarózával.

Krausz Gáborék rusztikus otthonba költöztek, ahol kemence fokozza az otthon melegét - Fotó: hot! magazin

HOT!: Életed során tizenhatszor költöztél. Hogy érzed magad az első igazi otthonodban?

Krausz Gábor: - Ilyen szempontból nem vagyok érzelmes típus, eddig nem kötődtem az albérleteimhez, de innen már nem szeretnék elköltözni. Anno Angliába egyedül utaztam ki egy bőrönddel, ott mindig aszerint választottam albérletet, hogy minél közelebb legyen az étteremhez, ahol éppen dolgoztam. Akkoriban az volt az otthonom, ahol az ágyam volt, hiszen szinte csak aludni mentem haza. Mióta Gabival együtt vagyunk, új értelmet nyert számomra az otthonteremtés fogalma. Kezdem megszokni, hogy már nem bőröndből élek, hanem rend van, szép környezetben lakom a családommal, s mindez sokkal kiegyensúlyozottabbá tesz.

HOT!: Másfél hónapig rendezkedtetek. Zökkenőmentesen ment minden?

Krausz Gábor: - Nehéz hónapokon vagyunk túl, márciusban fejeztük be a Séfek Séfe forgatását, a döntő napján került kórházba a kislányunk egy felülfertőzéssel. Utána jött a költözés, ami óriási meló volt, kipakolni, átpakolni, az egész házat felújítani.

Gabi szülei is ideköltöztek a közelbe, apáméknál is házfelújítás volt, mindenütt csak a felfordulás. Egy költözés, lakásfelújítás a legjobb kapcsolatokba is feszültséget hoz. Nálunk is voltak viták, hogy ki miből, milyet szeretne. A kanapé volt a legsarkalatosabb pont. Egy rossz kanapé házasságokat tud tönkretenni. Az albérletünkbe vettem egyet, amit én szerettem, de Gabi szerint az én helyemen kívül a többi része nem volt kényelmes.

Ezért, kijelentette, hogy újat kell venni. Végül a régit is feltettük a kocsira, és arra vár, hogy ha majd az alagsorban kialakítom a videójátékos dühöngőmet, ott kap helyet.

HOT!: Ami a többi helyiséget illeti, volt közös nevező?

Krausz Gábor: - Az ízlésünk egyezik, ugyanazt szeretjük. Gabi a konyhába nem szól bele, én a fürdőszoba felújításába. A konyha még épül, azt tervezgetem. A gyerekszoba is a feleségem reszortja. A hálót úgy rendeztük be, ahogy mindkettőnknek jó. Tévé például még nincs benne, de ahogy közeledik a BL-döntő szezonja, hajlok rá, hogy legyen, mert a nappaliban Hanni esti mesét néz. Gabinak is van egy saját gardrób és sminkes része a galérián.

Tóth Gabi elégedett lehet az életével. Fotó: Szabolcs László

HOT!: A költözésen túl egy másik mérföldkőhöz is elérkeztetek

Krausz Gábor: - Óvodás lett a kislányunk, még a beszoktatás tart. Ez most Gabinak nehezebb, megélni, ahogy Hanni leválik róla. A bölcsődét kihagytuk a Covid miatt, szívem szerint óvodába se vinném, de az kötelező, és a lányunknak szüksége is van a gyerektársaságra. Mindketten túlféltjük nemcsak a betegségektől, de na gyon más a világ manapság, mint amilyen a mi gyerekkorunkban volt, ez nekünk most egy tanulási folyamat, hogy fokozatosan elengedjük.

HOT!: Páratlan a kilátás a teraszotokról. Miért esett a választásotok Szentendrére?

Krausz Gábor: - Sokat jártunk ide kirándulni, Gabit fogta meg először ez a vidék, a Pilis vonulatának látványa hasonlít a Balaton-felvidéki tanúhegyekre, ahol felnőtt. A munkánk a fővároshoz köt, ezért fontos annak közelsége is. Sok barátunk lakik itt, Vomberg Frici például néhány utcával lejjebb. Azzal ugratom, ha nem lenne köztünk az a ház, akkor látnám, amikor reggelente meztelenül kimegy pisilni a kertbe. Nagyon jóban vagyunk, igazi mentor, barát és apafigura számomra.

HOT!: Most, hogy leforgattátok a Séfek Séfe ötödik évadát, milyen szakmai terveid vannak?

Krausz Gábor: - Itt szeretnék nyitni egy éttermet, ezt kezdem előkészíteni, ez egy folyamat, jövő tavaszra reális, hogy megvalósul. Egy családi vendéglőre vágyom, házias ételekkel, ahol én a konyhában vagyok, Gabi pedig a vendégtérben. Jó ebben, szeret beszélgetni az emberekkel, jó a humora és tud énekelni. Egy olyan közösségi teret szeretnénk létrehozni, ahol a családok jól érzik magukat, és akár generációkon keresztül viheti majd tovább a családunk, ennek az alapjait szeretném lefektetni. Ezenkívül rendezvényeket, privát vacsorákat szervezek. A korábban kiadott könyvem elnyerte a legjobb gasztrokönyv címet, tervezek egy folytatást.

Gábor szerint Tóth Gabi tüzes, de van értelme annak, amit mond

HOT!: Mi a titkotok a feleségeddel, hogy még egy közös vállalkozásban is együtt tudtok működni?

Krausz Gábor:- Nagy szükségünk van a másikra, ez öt év után is szerelem, sosem érzem azt, hogy szeretnék elmenekülni vagy egyedül lenni. Megvan a kölcsönös tisztelet, megértjük és elfogadjuk egymás munkáját, és azt, hogy az mivel jár. A legtöbb házasságot a veszekedések teszik tönkre. Mi is veszekszünk, de nincs olyan, hogy haraggal fekszünk le. Megpróbáljuk megbeszélni. Én ugyan antiszociális vagyok, a beszélgetésünk abból áll, hogy végighallgatom, bólogatok, néha reagálok. Gabi tüzes, de van értelme annak, amit mond, nem üvölt hülyeségeket a vakvilágba. Én pedig felfogom, megértem. Vannak viták, de nagyon jól megvagyunk, vettünk közösen egy házat, tehát nagy baj nincs.

HOT!: Említetted, hogy Gabi nagyon tüzes is tud lenni. Ezt hogyan kezeled?

Krausz Gábor: - Irányítani nem lehet és nem is kell. A titok az, hogy inkább terelgetni kell a jó irány felé. A legtöbbször jól is csinálja. Büszke vagyok rá, mert sosem adja föl a céljait, az álmait. Sokat dolgozik. Nagyra tartom és felnézek rá, mert amit az elmúlt két évben kapott, nincs ember, aki el tudná viselni, mégsem menekült el. Tanulok is tőle, mert nekem is van célom, amit meg akarok valósítani. Vannak egyéni és közös céljaink, a legfontosabb, hogy Hanninak egészséges gyerekkora legyen és egy olyan jövőképe, olyan iskolája, hogy bármi lehessen, ami boldoggá teszi majd. Már most kiváló színésznő.

HOT!: A kislányotok kire hasonlít inkább?

Krausz Gábor: - Kinézetre, vonásaiban mindkettőnkre. A személyisége viszont egy az egyben Gabi: akaratos, erőteljes, tudja, hogy mit akar. Amit kitalál, úgy kell lennie, nincs apelláta. A lábai ugyanolyan hosszúak, mint Gabinak, jó csaj lesz.

Nekem pedig az a karmám, hogy féltsem és megóvjam majd az olyan fiúktól, amilyen én voltam. Édesanyám korai halála miatt a nőkkel való viszonyom nehezen alakult ki, sose volt hosszú távú kapcsolatom, nem voltam mindig tisztességes. Új kihívás az életemben a családban lévő nőuralom. Hisz az anyósom, a feleségem és Hanni egy igazi erős dinasztia.

HOT!: El tudjátok képzelni, hogy vállaltok még gyermeket?

Krausz Gábor: - Sokat beszélgetünk erről, sokat gondolkozunk ezen. A korkülönbség is most épp jó lenne, de nem tudjuk, melyik kezünkbe harapjunk. Az első három év nehéz az anyukának, ezen épphogy túl vagyunk. Jó ha van testvére, Gabi is számíthat Verára. Nekem viszont nem lett annyira szoros a kapcsolatom a húgommal. A B opció lehet az örökbefogadás, van néhány közvetlen ismerősünk, akinek sikerült, és csodálatos! Márciusban töltöttem be a 41-et, meg kell vizsgálni, milyen lehetőségünk van. De azt se vetettük el, hogy legyen még egy saját gyerekünk. Hanni is akkor jött, amikor akart, ha szeretne jönni még hozzánk egy gyermek, jönni fog, nem teszünk semmit ellene.

Tóth Gabiék nem bánnák, ha lenne még egy gyermekük. Fotó: HOT!

„Introvertált, befele örülő ember vagyok”

HOT!: Mennyi időtök van kettesben lenni Gabival?

Krausz Gábor: - Mindegyik nagyszülő imádja Hannit, aki nagyon szeret náluk lenni. Mi pedig nem bánjuk. Egy kapcsolat akkor működik jól, és a gyerek is akkor boldog, ha a szülők kiegyensúlyozottak egymással. Nincsenek bulizós igényeink, de étterembe, kirándulni szívesen járunk, utazni is szeretünk. Mióta megszületett a kislányunk, nem voltunk kettesben külföldön, idén nyáron tervezünk egy közös nyaralást a gyerekkel, ezenkívül pedig szeretném elvinni Gabit újra Rómába.

HOT!: Ha már szóba került a római vakáció, mennyire vagy romantikus alkat?

Krausz Gábor: - Sajnos nem annyira, mint kellene, de tudok érzelmes lenni. Nehezen nyílok meg, ebből van a legtöbb nézeteltérésünk. Hiszen Gabi művészlélek, nem szégyelli az érzéseit. Introvertált, befelé örülő ember vagyok. Ebben a tekintetben tűz és víz vagyunk, de ezért működik. Nem mutatom ki, de ő már ismer és látja, mi zajlik bennem. Főzéssel jobban ki tudom fejezni a szeretetemet. Most, hogy végre ideköltöztünk, legalább négy házavatót tervezünk, hogy mindenkire sor kerüljön.