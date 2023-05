Bámulatos előtte-utána fotót mutatott Tóth Gabi: ilyen gyönyörű már a házuk

Mint arról már beszámoltunk, Tóth Gabi gyerekkori álmát váltja valóra azzal, hogy családjával együtt vidékre költözött. Bár az énekesnő nagyon élvezte a fővárosi pezsgést és a bulikat, feleségként és édesanyaként immáron nyugalomra vágyik, és egy olyan helyre, ahol békében és egészségben felnevelheti kislányát. Éppen emiatt a Dunakanyarban vett egy házat.

Tóth Gabi nagyon sokat dolgozott a házzal. Fotó: Magas és Mély/YouTuber

Bár a rajongók próbálják tartani a lelket benne, az énekesnőnek azért rá kellett döbbennie, hogy egy ilyen pici kislánnyal nem is olyan könnyű a költözködés, különösen úgy, hogy a ház még bőven felújításra szorul. A Metropol számolt be arról, hogy a kislány nagyon nehezen viseli az idegen környezetet, és sírni szokott, hogy haza szeretne menni. Ugyanakkor azzal Tóth Gabi is tisztában van, hogy hosszútávon sokkal jobb lesz ez így: Hazzaróza hamarosan elfelejti a sérelmeit, akkor pedig tökéletes gyerekkort tud majd biztosítani neki.

Az is ismeretes azonban, hogy felújítandó házat vettek. Ez tehát azt jelenti, hogy nagyon sok munka árán tudják csak kialakítani az új otthonukat olyanná, amilyené megálmodták azt. Egy korábbi cikkünkben megmutattuk már, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi keményen dolgoznak, ám a házban még mindig nagy a rendetlenség. Most azonban vidám hírrel örvendeztette meg rajongóit az énekesnő, megmutatta ugyanis, hogy munkájuknak gyümölcse van... Méghozzá finom, friss, ropogós gyümölcse, amelyből valósággal süt a gazdagság és a jó ízlés.

24 óráig elérhető történetében mutatta meg, hogy korábban milyen volt a fürdőszoba, és hogy most milyen lett. Szerintünk nagyon látványos az átalakulás. Reméljük, hamarosan a ház többi pontjáról is kapunk felvételeket.

Tóth Gabi fürdőszobája előtte. Fotó: Instagram