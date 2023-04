Vele tölti az idejét szakítása óta Tóth Andi – fotók

Nincs egyedül Tóth Andi, aki múlt héten maga erősítette meg a hírt: szakítottak Marics Petivel.

Fotó: Szabolcs László

"Köszönöm, hogy érdeklődtök, valóban szakítottunk. Egy szakításkor általában mindig a másik fél szólal meg, ezt szerettem volna megelőzni, ezért tettem ki azt a videót. Egy cikk erejéig Peti egyik barátja már nyilatkozott. Mindenkinek olyan barátai vannak, amilyenek. Egy biztos, az én barátaim sose árulnának el, sose nyilatkoznának a magánéletemről a sajtóban. Viszont most már szeretnék készülni a hétvégi élő show-ra, nagyon komolyan veszem a zsűrizést. Nem szeretnék többet beszélni a szakításról. Köszönöm, ha megértitek" - mondta akkor a Borsnak Tóth Andi.

Marics Peti már el is költözött abból a budai kertes házból, ahová a fiatalok nemrég költöztek be. Egy kutyát is vettek, amivel úgy tűnt, kiteljesedett Andi élete. A Sztárban sztár zsűritagja azóta Bailey-vel tölti minden szabadidejét.

Úristen, egy órára elmentem… egy órára

– mondta Andi egy friss videóban, amin megmutatta, kutyája milyen izgatottan várja haza nap mint nap.

Fotó: Instagram

Később pedig egy közös fotóval jelentkezett, amivel hálát adott az Istennek Bailey-ért.

Fotó: Instagram