Nyilvánosan bejelentették Marics Petiék a nagy hírt: gyors tempó miatt aggódnak a rajongók

Kétség sem férhet hozzá, hogy a Valmar jelenleg az egyik legnépszerűbb hazai együttes. Szinte minden számuk azonnal sláger lesz: könnyed, dallamos és játékos stílusukkal minden zenekedvelőt elvarázsolnak. Éppen emiatt sokan fognak örülni a következő bejelentésnek.

Marics Peti igazi szívtipró /Fotó: Bors

A Valkusz Milánból és Marics Petiből álló Valmar máris beírta magát Magyarország zenetörténetébe. Hatalmas sikereket érnek el a fiatal fiúk, és rövid idő alatt is rendkívül sok rajongóra tettek szert. Eredményüket bizonyítja, hogy a tavalyi évben a csapból is az Úristen című slágerül folyt, ugyanakkor ezen kívül is nagyon sok kasszasikerű dalt adtak ki. Arról a Bors is beszámolt, hogy az év fiatal felfedezettjeikén Fonogram-díjat kaptak, ugyanakkor a sikerek ellenére nem lustálkodnak. Marics Peti és Valkusz Mihály külön-külön jelentette be közösségi oldalán, hogy holnap érkezik a legújabb klipjük, a Túl nagy falat, utána pedig hetente dobnak ki egy slágert. Erről részletesebben Valkusz Milán írt:

Na szóval, az fog történni, hogy holnap jön a Túl nagy falat, és rá hetente jön még három másik veszélyes muzsika… olyan penge mix mastert vertem rájuk, félő

-írtja, majd hashtaggel jelölte a Túl nagy falat, a 100 lány, a Playboy és a Berobbanó dalukat.

A rajongók ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki. Szerintük az nagyon gyors tempó, ha hetente új dallal jelentkeznek. Félnek, hogy bele fognak fáradni a sok munkába, és hamar kiégnek.