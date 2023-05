Hoppá! Tóth Andi és Marics Peti új barátnője már évek óta ismerik egymást

Egyre több bizonyíték támasztja alá azokat a pletykákat, miszerint Marics Peti új párra lelt a Tóth Andival való viharos szakítása után. Persze, sok rajongó reménykedik, hogy két kedvencük valaha még egy párt alkothat, ám kollégák és közeli ismerősök is megerősítették, hogy bizony friss szerelem köszöntött be az énekes életébe. Hasonlóan Andihoz, az újdonsült barátnő is gyönyörű és piszkosul tehetséges: többek között a Rising Star című műsorban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Nem mellesleg, nagyon jól ismerheti Marics Peti exét, hiszen egy közös munka még évekkel korábban összesodorta őket.

Tóth Andi és Kovács Gyopár régről ismerik egymást

Történt ugyanis, hogy Kovács Gyopár három évadon (4-6) keresztül szerepelt a Holnap tali! című ifjúsági sorozatban, melyben Hornok Rozit keltette életre. Nos, ugyanebben a produkcióban kapott szerepet Tóth Andi is, aki az ötödik szériában vette át Lara karakterét. Ez tehát azt jelenti, hogy a két szépség már biztos, hogy találkozott egymással szemtől szemben, s ki tudja, talán még a forgatásokon kívül is válthattak néhány szót. Akkor még feltehetően egyikük sem gondolta, hogy évekkel később mindketten Marics Peti mellett kötnek ki...

Ám mindennél sokkal pikánsabb az, hogy a hatodik évadban már a ValMar énekese is feltűnt Gyopár mellett, azaz régre nyúlik vissza az új álompár ismerettsége. Már csak az a kérdés, mikor jelentik be hivatalosan is a kapcsolatukat?

Nyílt titok a kapcsolatuk

Mintha a történelem ismételné önmagát, hiszen Marics ugyanúgy titkolja új kapcsolatát, mint annak idején Tóth Andival. Jóllehet, szeretné megóvni a nyilvánosságtól a friss románcot, azonban lassacskán már nyílt titok a szerelmük.

Egy közös ismerősünk szülinapjára elhozta Petit is. Nagyon jól érezték magukat együtt, nekem úgy tűnt, nagyon szerelmesek...

– kezdte lapunknak Gyopár egyik ismerőse, akitől azt is megtudtuk, hogy már a színházi berkekben is suttognak a két híresség kapcsolatáról, minekután Peti még egy színházi elődásra is beült, hogy a nézőtérről csodálja meg a színésznőt.

Nagy téma volt bent hátul, amikor Peti eljött megnézni a színdarabot...

- tette hozzá az informátor, akinek szavait alátámasztja Marics Peti is, hiszen maga említette meg korábban egy podcastben, hogy megnézte az Aranylakodalom című színdarabot.