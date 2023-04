Marics Peti bejelentését Curtis és Tilla sem hagyta szó nélkül

A Valmar zenekar olyan erővel robbant be a hazai popzene világába, hogy azóta sem tudtunk tőlük feleszmélni. Marics Peti és Valkusz Milán csodálatos hangja örökké beleég a fülünkbe, és olyan slágereket dobnak ki, amelyeket akarva, akaratlanul is szüntelenül dúdolunk. Az Úristen című daluk a 2022-es év igazi slágere volt, és nem volt olyan nap, hogy ne hallhattuk volna többször is a rádióban. Most pedig nagy megtiszteltetés érte a fiúkat.

Marics Peti sármjának egyik lány sem tud ellenállni. Fotó: Bors

Az együttes két tagja, Marics Peti és Valkusz Milán egy közös fotóval jelentették be büszkén, hogy nagy megtiszteltetésben volt részük: ők lettek a 2023-as év felfedezettjei, ezért Fonogram díjba díjban részesültek. A rajongóknak persze több sem kellett, azonnal gratulálni kezdtek a népszerű együttesnek. Úgy tűnik azonban, hogy Marics Petit nem lepte meg a dolog, sőt mintha már kicsit unná is a sok sikert. A fotó alá ugyanis azt írta:

Na, már megint... A 2023-as év felfedezettjei.

Nagyon sokan gratulálnak a fiúknak, köztük hírességek is. Till Attila például a következőket írta:

Nem tudtam, hogy már ezt is meg lehet venni! Gratulálok!

Erre Marics Peti is megpróbált vicces lenni, és azt válaszolta neki, hogy ötezer forintért nem adták volna neki. Curtis is hozzá szólt a képhez, ő azt írta, hogy ezek után megengedi neki, hogy kötényt adjon.