Árulkodó fotó: Idén végre jöhet a baba Vajna Timinél

Idén végre teljesülhet Vajna Tímea legnagyobb álma, a modellből lett üzletasszony ugyanis már régóta készül az anyaszerepre, és minden jel arra mutat, hogy 2023-ban révbe érhet.

Timi régóta szeretne édesanya lenni Fotó: YouTube

Timi szilveszterkor nemcsak azt jelentette be, hogy visszatalált vőlegényéhez, Zoltánhoz, hanem azt is, hogy vélhetően idén bővül a család. Ezt egészen pontosan az alábbi rajzzal tudatta, amit ugyan nem ő készített, de tudott vele azonosulni.

Ezt szeretné Timi 2023-ra Fotó: Instagram

Timi évek óta küzd a gyermekáldásért. Miközben húgának, Palácsik Lillának már két babája is született, ő többféle orvosi kezelést is kipróbált, hogy anya lehessen, ám esélyeit egy komoly betegség árnyékolja be. Kiderült, hogy endometriózissal küzd, 2021-ben meg is operálták, de petevezeték-ciszta műtétje is volt már.

– Állandóan fájt a hasam, főleg a menstruáció alatt, volt, hogy hánytam, elájultam, nem bírtam felkelni a földről a görcsöktől, erős vérzésem volt. A jobb oldalon olyan érzés volt, mintha húzna valaki – sorolta a tüneteit korábban az Instagramon Tímea, aki az operáció előtt a biztonság kedvéért lefagyasztatta a petesejtjeit.

Az Amerikában élő üzletasszony azonban nem adja fel, néhány hónappal ezelőtt például egy különleges klinikán járt, ahol akupunktúrás kezeléssel készítették fel a méhét az anyaságra.

Akupunktúrás kezelést is bevetett Fotó: Instagram

A Bors megkereste Timi húgát, Palácsik Lillát, ám ő nem szeretett volna nyilatkozni nővére magánéletéről.