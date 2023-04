Még várni kell a babára? Erről árulkodik Vajna Timi fotója

Rejtett üzenet? Éttermi fotó árulkodik arról, hogy Vajna Timi áldott állapotban van-e. Az üzletasszony nem titkolja, hogy minden vágya édesanyává válni. A csinos celebritás tavaly ünnepelte a 40. születésnapját, és talán a kerek szám miatt is, elhatározta, hogy minden eddiginél komolyabban koncentrál az áhított célra.

Nyíltan beszél a küzdelméről

Közösségi oldalin korábban többször is hírt adott arról, mennyire vágyik egy kisbabára, s mivel természetes úton eddig nem járt sikerrel, orvosi beavatkozások hadát vállalta be leendő gyermeke érdekében. Ahogy arról tegnap beszámoltunk, Timi infúzióra került, a petesejtek regenerálódásával kapcsolatos terápián vett részt. De az üzletasszony korábban nyíltan vallott babája elvesztéséről, és a termékenységi klinikán tett látogatásairól is. A veszteségek ellenére nem mondott le az anyaságról: a kisszobát hónapokkal ezelőtt kezdték berendezni, s egy bababoltból is rendelt már holmikat.

Árulkodó éttermi fotó

Legutóbbi fotója ugyan csak egy ártatlan ételfotó, a figyelmesebb nézőknek mégis beszédes lehet! A méregdrága Santa Monica-i étteremben ugyanis Timi és társasága csupa halételt rendelt, köztük nyers hallal is – szúrta ki a Ripost. Köztudott, hogy a várandós nőknek nem javasolják a nyers hús és hal fogyasztását, a rajta lévő esetleges vírusok, baktériumok és férgek miatt. Ezzel nyilván Timi is tisztában van, így ha ő is fogyaszt a gusztusos fogásokból, az azt jelenheti: az bizonyos két csík, azaz a pozitív terhességi teszt még várat magára.

Nyers halat szolgáltak fel Timiék társaságának: ha ő is evett belőle, feltételezhető, hogy még nem várandós Fotó: Instagram Story/Vajna Timi

Egyedül vág a babaprojektbe?

Mióta Timi 2019-ben megözvegyült, nem sokat tudni párkapcsolatairól. Egy ideje már fel-felbukkan mellette egy titokzatos, Zoltán nevű férfi, aki 2021 nyarán luxusnyaraláson meg is kérte Timi kezét. Az eljegyzési gyűrű azonban időnként eltűnik Timi ujjáról, s közös képeket is csak nagyon elvétve látni Timi közösségi oldalán, ahol egyébként nagyon aktív, naponta több tartalmat is megoszt 24 óráig elérhető Instagram Storykban. A párkapcsolati téma ugyan felmerül ezekben, de nem éppen pozitív színben. Január elején például a magányosságról tett ki egy idézetet, néhány napja pedig flörtölő légiutas-kísérő férfiakról posztolt, talán azt üzenve, hogy tetszik neki a férfiak vonzódása.