Esküvőre készül Marics Peti, gyönyörű színésznővel áll oltár elé

Még két hónap sem telt el a Tóth Andival való viharos szakítása után, máris egy másik lánnyal hozták szóba Marics Petit. Vagyis egészen pontosan két különböző hölgy is szerepelt a pletykákban, egyikük egy modell, másikuk pedig egy csinos színésznő. A rajongók azonban úgy vélik, hogy a történet utóbbi szereplője lehet a befutó kedvencüknél, ugyanis Peti a szakításuk óta folyamatosan lájkolgatja a fotóit, ráadásul szerepelni fog a ValMar legújabb klipjében is...

A rajongók biztosra vélik, hogy több lehet barátságnál Kovács Gyopár és Marics Peti között (Fotó: Bors / Instagram)

Tóth Andi hasonmása

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a szóban forgó lány nem más, mint Kovács Gyopár. A csinos színésznő pont egyidős Tóth Andival, arról nem is beszélve, hogy akár ikertestvérek is lehetnének. Mindketten gyönyörűek, és a sors elképesztő tehetséggel áldotta meg őket. Gyopár többek között a Rising Star című műsorban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Sőt, a nézők alig pár napja találkozhattak vele a televíziók képernyőjén is, Gubik Petra és Veréb Tamás társaságában szerepelt az Ütős ötös egyik adásában.

Nem csoda hát, hogy Marics Peti szemet vetett rá, és bár egyelőre nem derült ki, mi lehet köztük, már most rengeteg üzenettel ostromolják őket. Ezeknek feladói azok a csalódott rajongók, akik reménykednek még abban, hogy a ValMar énekese visszatalál még Tóth Andihoz.

– Annyira gázak vagytok Petivel. Épp, hogy két hónappal a szakítás után összejöttök, aztán veled is ugyanazt a stratégiát játssza. Lájkolja folyamatosan a képeid, hajbókol. Most ti lesztek együtt férj és feleség a klipekben. Igazából nevetséges, hogy összejössz egy olyan sráccal, aki eddig másba volt halálosan szerelmes. Nem gondolod ugye, hogy ilyen gyorsan túl van és teljes szívéből téged szeret?! – olvasható Gyopár oldalán, melyet egyébként Tóth Andi nevével és fotójával írt egy fanatikus rajongó.

Férj és feleség

Mint kiderült, jelenleg forgatják a ValMar legújabb dalának klipjét, melyben szerepet kapott a 24 éves színésznő is. Információk szerint a videóban ő játssza majd Peti menyasszonyát, a rajongók pedig egy esküvőt is láthatnak majd. Ezt támasztja alá az énekes fotója is, amit nemrég posztolt az Instagram-oldalán. A barátai körében áll szmokingban, Milo pedig le is lőtte a poént, hogy ez egy esküvői felvételhez készült. Emellett Gyopár a forgatások napján menyasszonyi sminket kapott, és a klipet gyártó céget is megjelölték a posztban.

Eddigi kedvenc menyasszonyi smink verzióm az új kedvenc arcomon

– írta a fotóhoz a sminkmester, míg Peti oldalán arról írnak a rajongók, hogy Andi mit fog szólni ahhoz, ha meglátja a végeredményt...

Gyopár és Peti férj és feleség lesz az új klipben... Andi nem fog repesni az örömtől, az tuti

– fogalmazott valaki.