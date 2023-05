„Gázak vagytok, a szakítás után összejöttök” - kamu Tóth Andi támadja a meseszép színésznőt és Marics Petit

Úgy tűnik, a rajongóknak még mindig nem sikerült kiheverniük Tóth Andi és Marics Peti szakítását. Az interneten még rendszeresen belefuthatunk az egykori sztárpár közös fotóiba, de előszeretettel gyártanak róluk videókat is, melyek még mindig a szerelmüket hirdetik. Holott ez már csak a múlt, Andi és Peti lassan két hónapja külön éli az életét, sőt, a jelek szerint esély sincs arra, hogy újrakezdjék. Főleg azért, mert a ValMar frontemberét már több lánnyal is szóbahozták..

Kovács Gyopár lehet Marics Peti új barátnője? (Fotó: Bors / Instagram)

24 éves színésznő lehet Peti új barátnője

Míg Andi a kutyájával vigasztalódik, addig Petit a barátaival látni mostanság, ám az elmúlt hetekben több pletyka is napvilágot látott arról, hogy a ValMar frontemberére még a szerelem is rátalálhatott. Az akkori információk szerint az énekes egy barna szépséggel vigasztalódhat, aki több alkalommal is felbukkant az egyik videóklipjében. Bár sokan biztosra vélték, hogy a szóban forgó modell lehet Andi utódja, most egy új szereplő is feltűnt a történetben. Ő nem más, mint egy 24 éves színésznő, aki többek között a Rising Star című tehetségkutatóban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Ha hinni lehet a pletykáknak, Kovács Gyopárról van szó, akinek nem csak tálentuma említésre méltó, de szépsége is.

Nem meglepő módon a fiatal lány azonnal a csalódott rajongók célkeresztjébe került. Az Instagram-oldalán egyre több negatív hangvételű, bántó hozzászólás található, melyek szerzői feltehetően azok, akik még mindig Andi és Peti kapcsolatának szurkolnak...

Kamu Tóth Andi ostromolja

Gyopár oldalán a legszembetűnőbb hozzászólások Tóth Andi neve alatt futnak. Első ránézésre még azt hihetnénk, hogy valóban a visszavonult énekesnő gyártja a rosszindulatú kommenteket, ám egy kisebb kutatómunka után egyértelművé vált, hogy egy fanatikus rajongó másolta le egy az egyben Andi személyiségét. Arról nem is beszélve, hogy minősíthetetlen stílusban pörkölt oda a színésznőnek...

- Remélem tudod, hogy milyen a drágalátos párod, Marics Peti. Mit gondolsz? Másfél hónap után túl van valakin, akibe halálosan szerelmes volt?! Megsúgom: nem! Veled is ugyanazt játssza, lájkolgat minden képet, bókolgat és az ujjai köré csavar, de ne hidd, hogy ennyi idő elteltével te vagy a fejében. De ha neked ez kell, akkor ez kell - olvasható a színésznő egyik kép alatt, de kicsit lejjebb görgetve egy újabb gyöngyszembe botlottunk.

Annyira gázak vagytok Petivel. Épp, hogy két hónappal a szakítás után összejöttök, aztán veled is ugyanazt a stratégiát játssza. Lájkolja folyamatosan a képeid, hajbókol. Most ti lesztek együtt férj és feleség a klipekben. Igazából nevetséges, hogy összejössz egy olyan sráccal, aki eddig másba volt halálosan szerelmes. Nem gondolod ugye, hogy ilyen gyorsan túl van és teljes szívéből téged szeret?!

- írta.

Azt, hogy Gyopár valóban Peti új barátnője lenne, nem tudjuk biztosan, ám az egyértelmű, hogy a ValMar énekesének felkeltette a figyelmét a színésznő, hiszen több fotóját is lájkolta.