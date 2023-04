Egyre több információ derül ki a lányról, aki elcsábíthatta Marics Petit

Tóth Andi és Marics Peti követői árgus szemekkel figyelik kedvenc sztárjukat, akik nemrégiben még egy párt alkottak. Míg az énekesnő szinte minden idejét imádott kutyájával, Bailey-vel tölti, addig Peti összeköltözött barátjával és belevetették magukat a bulizásba. A szakításuk híre megrázta az egész országot ám nagyon úgy tűnik, hogy a bejelentéssel még korántsem ért véget a történetük.

Andi a Sztárban sztár alatt volt kénytelen bejelenteni, hogy Petivel szakítottak (Fotó: Bors)

A legfrissebb információk szerint Peti egy barna szépséggel vigasztalódhat, akivel a jelek szerint nem mostanában ismerkedett meg. A szóban forgó lány több alkalommal is felbukkant az egyik videóklipjében, így ha hinni lehet a találgatásoknak, kettejük között feltételezhetően nem most indulhatott el a románc.

Ezt lehet tudni róla

Többek között tudni lehet róla, hogy egy neves rendező húga, aki táncosként és modellként is tevékenykedik, ennek köszönhetően figyelt fel rá Marics Peti. A lány bátyja Manuel és a ValMar: Palvin/Hajnalokig című, tavaly nyáron forgatott klip létrejöttében is kivette a részét. Ez már csak azért is érdekes, mert arról a forgatásról van szó, amelyben az akkor még fülig szerelmes Tóth Andi romantikázik Petivel.

Mindezeket figyelembe véve azok a feltételezések is igazolást nyerhetnek, miszerint Andi és Peti kapcsolata a féltékenység miatt érhetett véget…