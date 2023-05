Közös fotóval jelentették be Curtisék a várva várt hírt: összejött, érkezik

Kevés embertől láthatjuk azt, amit Curtis produkált: sportolóként indult, de időközben a zene is élete meghatározó részévé vált. A legtöbb ember ilyenkor döntést hoz: vagy ez, vagy az. Curtis azonban bravúrosan összhangba hozta a kettőt, s most bejelentette sikere legújabb gyümölcsét: Charlie-val való közös klipjük összejött, megérkezett, már megtekinthető.

Curtis boldog apa, sikeres rapper, sportlegenda Fotó: Szabolcs László

Ismeretes, hogy Curtis ízig-vérig újpesti. Neve először nem rapperként futott be, hanem tehetséges focistaként: mindössze 17 éves volt, amikor megcsillogtatta készségeit az Újpest FC színeiben. Noha később más klubban is kipróbálta magát (a Kecskemét színeiben is pályára lépett), szíve mindig az Újpesthez húzott vissza, 2011-től pedig a lilák arca lett.