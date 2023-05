Forró csók közben kapták lencsevégre Curtist a színfalak mögött

A drogproblémái és a Majkával való szakítása után kérdéses volt, hogy Curtis vajon talpra tud-e még állni, vagy örökre le kell mondania a zenei karrierjéről. Bár a nagy szakítás óta sok idő eltelt, a két rapper viszonya azóta is haragos, és még mindig felröppennek hírek, miszerint negatívumokat mondanak egymásról. Curtist mindezek azonban nem rettentik el a zenei pályától, sőt! Újult erővel robbant be, a Curtis Live Banddel már meg is tartotta az első nagy buliját. A színpad mögül azonban olyan kép került ki, ami minden rajongót megdöbbentett.

Curtis számára a rap és az Újpest az élet. Fotó: Bors

Viharos, botrányokban gazdag időszak áll Curtis mögött. Nem Majka volt az egyetlen, akivel szakított a rapper: feleségétől, Krisztikétől is elvált, ami azt is jelenti, hogy már nem találkozhat minden nap szeretett kisfiával, Donival. Hamarosan azonban újra rátalált a szerelem, így most a gyönyörű kosárlabdázóval, Barnai Judittal járnak együtt. Már mindenki nagyon várja, hogy az álompár eljegyezze egymást, és mivel a kosárlabdázó visszavonult a sporttól, ahogyan mi is megírtuk, felmerült a gyanú, hogy családalapításban gondolkodnak.

És micsoda ötlet is ez! Szemmel láthatóan teljesen odáig vannak egymásért, és rég nem láttuk már ennyire boldognak a rappert. Azt mondják, minden sikeres férfi mögött egy nő áll: Curtis pedig most nagyon sikeres, ebből is arra következtethetünk, hogy otthon, a magánéletében is sok boldogságban részesül. Barnai Judit megható képet posztolt ki. Curtis túl van az első nagyobb koncertjén, amelyről természetesen kedvese sem maradhatott le. A rajongók - mint mindig - körbevették a rappert, hogy fotót készíthessenek vele, már a koncert előtt megrohamozták, hogy elkészüljenek a szelfik.

A frontemberrel én már csak a buli után tudtam fotózkodni. De azért így is boldog vagyok, hogy sikerült egy kép erejéig elkapni

- írja Barnai Judit, ami különösen aranyos, hiszen ezzel a narratívával úgy tesz, mintha ő maga is egy egyszerű rajongó lenne, aki alig várja, hogy elcsípje egy képre a hőn szeretett sztárt. Ám a rajongói fotó ezúttal nem szokványos: a színpad mögül jelentkeztek be a szerelmesek, és a fotón látható, hogy forró csókot váltottak. Valószínűleg ilyen kegyben Curtis nem részesíti a többi rajongóját.

A fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni!