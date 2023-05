Kitálalt Zalatnay Sarolta Tóth Andiról: ilyen feltételekhez kötik a filmes szerepét

Ahogyan azt már korábban is megírtuk, Zalatnay Sarolta gőzerővel készül saját élete filmének forgatására. Szíve vágya, hogy fiatalkori énjét maga Tóth Andi formázza, ehhez azonban a film készítőinek is van egy-két szava. Kőkeményen elárulták, milyen feltételekhez szabják.

A Bors is beszámolt arról, hogy a legendás énekesnőnek lovas balesete volt, emiatt nagy fájdalmakat él át a mai napig is. Bár már gőzerővel dolgozik, nem gyógyult meg teljesen, így tehát a fellépésein, koncertjein nehezebben is mozog. A Mokka az otthonában látogatta meg Cinit, hogy az állapotáról érdeklődjenek. Emellett szóba került egy olyan téma is, amely az egész országot lázban tartja.

Tudvalevő ugyanis, hogy film készül Zalatnay Cini életéből. A forgatásoknak már az előkészületei zajlanak, hamarosan pedig forogni fognak a kamerák. Az énekesnő továbbra is kiáll Tóth Andiért, és nem győzi hangsúlyozni, mennyire szeretné, hogy ő alakítsa fiatalkori énjét. A film készítői azonban bizalmatlanok a botrányhős fiatal lánnyal szemben, így tehát feltételekhez kötik:

- Picit elbizonytalanítja őket is, hogy akkor most van… nincs… Mindenki elismeri, hogy a választásom jó. Tehát ugyanolyan vadóc, mint amilyen én voltam, csak azért én egy kicsit szerényebb vadóc voltam, meg én nem voltam olyan nagyon odamondogatós, csak olyan kicsikét, finoman. Meg ő szebb szerintem, mint én voltam, csak bennem nagyon sok olyan volt, amit majd kinevelnénk, ha majd tényleg ő lesz. Hogy legyen benne több – nem nőiesség, mert az is van benne, hanem – több finomság. Tehát nem kell olyan vadul odaszólni mindenkinek, de én nem igazán látok mást, akiről el tudnám képzelni az én fiatalkori énemet. És ami nagyon fontos, és ami keveseknél adatott meg: a hang és a zene. Zeneiség kell ehhez. Nem lesz egy könnyű szerep, de szerintem ez mindannyiunknak nagyon jót fog tenni.