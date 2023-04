Zalatnay Cini: Ez a film lesz az én gyógyulásom

Zalatnay Sarolta számára egyébként is érdekes időszak ez, hiszen nem csak a készülő film, de egy éppen 50 éve megjelent album újrakiadása is időutazásra vitte őt. – Azt nem mondanám, hogy elfelejtettem a Hadd mondjam el címmel megjelent 1973-as lemezt, de tény, hogy a koncerteken nem énekeltem róla dalokat, pedig fantasztikus, a korát messze meghaladó albumot raktunk össze akkor a Skorpióval. Most, hogy egy finn kiadó újra piacra dobta, én is újra hallgattam és mindent visszahozott bennem azokból az időkből. Igazi időutazás volt. Néhány nótát le is porolok és viszem a koncertekre – ígérte az énekesnő.