Film készül Zalatnay Cini életéről, ilyen szerepet kaphat benne Tóth Andi

Zalatnay Cini a Tényeknek nyilatkozva idézte fel életének jelentősebb lépéseit, eseményeit. Elmerengett azon, hogy vajon mi lett volna, ha Angliában maradhatott volna, és vajon mekkora sztár lehetett volna belőle. A valaha volt egyik legsikeresebb hazai híresség életéről most film készül, amelynek szereplőválogatásába engedett bepillantást az énekesnő.

Zalatnay Cini az egész világon ismert. Fotó: hot! magazin

Kevés olyan hazai híresség van, aki akkora sikereket ért el a nagyvilágban, mint Zalatnay Sarolta. A londoni dalfesztivált megnyerve néhány évig Angliában maradt, s ott letette nagyívű karrierjének alapkövetit. Hatalmasabbnál hatalmasabb legendákkal lépett fel, miközben ő maga is az egyik legnépszerűbb nemzetközi énekessé nőtte ki magát. A világ a lába előtt hevert, s amikor felkérték női főszereplőnek, az egyik James Bond-filmben, akkor érezte, nincs megállás.

Az élet azonban közbeszólt, s így csakhamar vissza kellett térnie Magyarországra. Itthon is nagy sikereket ért el: több, mint 600 dalt énekelt fel, és hazai kiadású dalai is bejárták a világot. Életútja botrányokban és drámákban gazdag volt, és még a börtönt is megjárta. Emiatt együttérzéssel követi nyomon Lagzi Lajcsi kálváriáját, és egy üzenetet is megfogalmazott neki:

"Én is próbáltam kérni halasztást. Abban az időben csak a két év alatti ítéleteknél lehetett kérni, tehát én már eleve ki is estem. Sokkal jobb lenne neki is, mint ahogy én csináltam: emelt fővel azt mondani, hogy vállalom, ezt tettem, hibáztam, gáz, megyek."

Cini végül alátámasztotta azt, amit eddig csak pletykákból sejtettünk: aláírták a szerződést, így immáron biztos, hogy filmet forgatnak az életéről. Júniusban vagy júliusban kezdődnek meg a munkálatok, a fiatalkori énjét pedig valószínűleg Tóth Andi formázza majd.