Csúnya balesetet szenvedett Zalatnay Cini

Zalatnay Sarolta úgy ismeri Manócskát, mint a tenyerét, hiszen 16 éve elválaszthatatlanok. Az énekesnő akkor a vágóhídról mentette a jobb sorsra érdemes lovat, akire sosem volt jellemző, hogy nyugtalanul viselkedett volna, az pedig pláne nem, hogy bárkit ledobott volna a hátáról. Tulajdonképpen most sem ez történt, bár az igaz, hogy Manócska kedvetlen volt, amikor az énekesnő úgy döntött, járkál vele egy picit a karámban.

Zalatnay Cini hatalmasat esett lova hátáról (Fotó: @csanyipisti)

- Manócska sosem szerette a szőrnyírást, így most, amikor levágtuk a téli szőrzetét, szintén nem volt túl boldog. Amikor végeztünk, úgy gondoltam, hogy jót tesz neki, ha megyünk pár lassú, öreges kört. Ezért felültem a hátára.

Léptünk is párat, de az öreglány egy ponton megrázta magát, én pedig lecsúsztam róla, egyenesen egy bálára

- mesélte a Borsnak az énekesnő, aki olyan szerencsétlenül érkezett a földre, hogy alaposan megzúzódott a dereka.

- Már amikor feltápászkodtam, érzetem, hogy valami nem stimmel. Eleve derékfájós vagyok, így nyilván nem tett jót ez az esés. Pár óra után már tudtam, hogy ezt nem úszom meg egy kis pihenéssel, így végül elmentem orvoshoz, ahol kaptam valamilyen speckó gyógyszert és elkezdtünk egy injekció kúrát is, mivel egyetlen fellépésemet sem szeretném lemondani a saját butaságom miatt - magyarázta Zalatnay Cini, aki a hétvégi bulit is fogcsikorgatva csinálta végig.

Manócska egyébként a világ legjámborabb paripája (Fotó: Zalatnay Cini)

- Fantasztikus hangulatú fellépésem volt most hétvégén is, bár a koreográfiába itt-ott belenyúltam. A melankolikusabb hangulatú daloknál leültem és úgy énekeltem, majd a végén úgy álltam fel, ahogyan hamvaiból támad fel a főnixmadár. Most hét közben igyekszem sokat pihenni és nagyon remélem, hogy jobb lesz a helyzet. Persze ha nem, hát nem! - nevetett Cini, aki hozzátette, a tárnoki lovardában idén nyáron is szeretettel várja azokat az apróságokat, akik szeretnék kipróbálni a lovaglás élményét. A szülőknek pedig üzeni, Manócskától nem kell tartani, hiszen a mostani balesetet nem szándékosan okozta.