Debreczeni Zita és Gianni elárulták a boldog házasság titkát

Gianni Annoni csütörtök délután egy nagyszabású gasztro-eseményt tartott, ahol a tőle megszokott, olaszos szenvedéllyel beszélt Itália gasztronómiájáról és italkultúrájáról, mindemellett azt is elárulta, hogy ő bizony a 80-as években evett először pizzát, hiába hiszik rengetegen azt, hogy Olaszországban még a kerítés is abból készül. Az eseményre felesége, Debreczeni Zita is elkísérte a kétgyermekes gasztro-gurut, nyolc héttel azután, hogy világra hozta második kisfiukat, Gregorio Ádámot. Bár Zita ritkán nyilatkozik a magánéletéről a bulvársajtónak, a Borssal most kivételt tettek, és ketten meséltek arról, milyen is az olaszos "dolce vita" két kisgyerekkel.

Debreczeni Zita és Gianni immár kétgyermekes szülők Fotó: Szabolcs László

A szerelmesek szerint a türelem a legfontosabb

Zitát először arra kértük, jellemezze öt szóval az olaszos életfelfogást, az első szó, ami eszébe jutott a káosz volt, amit nevetve egészített ki férje segítségével.

– A káosz az első, ami beugrik, de azután sorra eszembe jut a többi: a szenvedély, a hangosság, az elegancia, a hedonizmus is például, egy kicsit legalábbis. Na és persze a híres olasz temperamentum. A pontatlanság is jellemző rájuk, előszeretettel mondogatják, hogy öt perc múlva ott vannak valahol, aztán még a taxi sincs ott. Amióta együtt vagyunk, a fő erényem a türelem lett és a tolerancia – kezdte a Borsnak Zita, akivel Gianni is csak egyetérteni tudott.

Gianni az olasz gasztronómia szerelmese Fotó: Szabolcs László

– Szerintem is a kulcsszó a türelem. Elfogadni a másiknak a rigolyáit, a hülyeségeit! Gondolj bele, ha két eltérő nemzetiségű ember összeköti az életét, két teljesen más életfelfogással, szokásokkal, ahhoz türelem kell, hogy működni tudjon a kapcsolat. A türelmet pedig a szeretet táplálja. Ha nem szeretsz valakit, akkor nem tudsz elfogadni, és türelmes sem tudsz lenni vele – elmélkedett Gianni.

Nem az alvásról szól az életük

Gianni elárulta az egybegyűlteknek, hogy egyáltalán nem ragaszkodik ahhoz, hogy a fiai később szintén a vendéglátással vagy a gasztronómiával foglalkozzanak, neki az a lényeg, hogy boldogok legyenek. A nagyobb lurkó, a 3 éves Gianfranco Máté egyébként most abban az életszakaszban van, hogy kis túlzással szétbontja a házat, ezért a sztárpár már most gondolkozik egy felújításon. Zita elárulta, az éjszakáinak most nem az alvás a főszereplője, de ez teljesen természetes egy 8 hetes kisbabával, aki igazi csodaként érkezett az életükbe.

A sztárpár szerint a türelem a boldog házasság titka Fotó: Szabolcs László

– Ha kétszer kell felkelnem a picihez, az már jónak számít, de általában háromszor vagy négyszer is felkelek. A szerepek le vannak nálunk osztva, a férjem a jó zsaru, én vagyok a rossz, ha olaszosan akarom magam kifejezni, akkor én vagyok a La Mamma! Nyárra egyébként tervezünk egy olaszországi kiruccanást, persze a gyerekekkel gyakorlatilag minden nyaralás ugyanolyan, de nekik hatalmas élmény – mesélte az egykori szépségkirálynő, majd átadta a szót a büszke férjnek.

– A fiúk most még nagyon anyásak, de amikor kicsit nagyobbak lesznek, akkor szeretném nekik megmutatni a világot. Most biztos támpontokra van szükségük, és ennek a megteremtésében a nők ügyesebbek. A világ legcsodálatosabb dolgának tartom egyébként egy kisgyermek megszületését, de hát mi olaszok már csak ilyen családcentrikusak vagyunk – nevetett Gianni.

Küzdelmes utat jártak be

Debreczeni Zita és Gianni számára küzdelmes volt az út, mire szülők lettek: a modell-fotóművész az esküvő előtt hat inszemináción volt túl, ezt követően belevágtak a lombikprogramba, de csak a tizedik lombik lett sikeres. Kisfiuk, Gianfranco Máté 2020. augusztus 28-án született meg. Nem titkolták, szeretnének neki kistestvért. Az édesanya csak idén ősz elején árulta el, hogy márciusban, a 10. hétben volt egy spontán vetélése, szeptember 20-án viszont azt az örömhírt osztotta meg közösségi oldalán, hogy a második gyermekükkel várandós.