Debreczeni Zita: Most már bármikor beindulhat a szülés, mi készen állunk!

Annoni Zita és Gianni Annoni tavaly szeptemberben egy megható videóval jelentette be, hogy második gyermeküket várják.

Bármikor beindulhat a szülés, Zitáék készen állnak az érkezésére (Fotó: Ripost)

Bármikor megszülethet második kisfiuk

Már csak várakozunk, mi sem tudjuk már az időpontot

– mondta a Borsnak Zita. - Csak egy ember tudja, ő pedig még a hasamban van, már csak tőle függ. Kicsit fáradt vagyok, ezek már az utolsó napok, ráadásul a kisfiam beteg lett. Neki ilyenkor még jobban szüksége van az anyukájára, így nagy pocakkal pesztrálom. Nem a legideálisabb forgatókönyv, hogy lebetegedett, de reméljük, mire velünk lesz a kicsi, már teljesen egészségesen fogadja itthon. Miután hazajövünk a kórházból, pár hetet még marad velünk itthon Gianfranco, nem megy bölcsibe, így is próbáljuk az újszülöttet védeni és a négyesünket erősíteni.

Fotó: Bognár Bogi

Mozgalmas időszak kezdődik

A gyönyörű kismamát arról is kérdeztük, mennyivel másabb ez a várandósság, mint az első.

- Teljesen más volt, hiszen a Covid-világjárvány közben voltam várandós Gianfrancóval. Februárban töltöttem be a harmadik hónapot, márciusban mindent lezártak. Akkor még csak kettesben voltunk Giannival, sokkal többet tudtam pihenni, most nem így van. Egy örökmozgó, dackorszakos kétéves igényeit próbálom összehangolni a pihenéssel, és gyakrabban kell utána rohanni, mintsem ülve játszani vele. Bár lehet nem is dackorszakos, hanem csak egyszerűen az apjára, vagy az anyjára ütött – nevetett nagyot Zita. - Gianfranco most kezdi észrevenni, a kismosott és fertőtlenített cumisüvegeket, melyek kisebbek az övénél. Amikor megkérdezem, hogy tudja-e kié a cumisüveg, mondja, hogy a babáé. Amikor pedig arra voltam kíváncsi, odaadja-e a kiságyat a babának, arra azért még nemet mondott. Úgy már nyitottabb volt, hogy majd a kicsivel együtt alszanak benne. Persze egy két és féléves kisgyereknek még nehéz elmagyarázni, hogy jön a kistesó, majd a gyakorlatban meglátja. Az biztos, mozgalmas időszak elé nézünk, de Gianni igazi olasz apuka, aki mindenben segít a kicsik körül!