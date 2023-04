Várandósan sem hagyja el magát Vasvári Vivien, keményen edz popóra

Eszméletlen tempót diktált Vasvári Vivi. A kétgyermekes édesanya családja egy csapásra igencsak kibővült. Vőlegénye, Zsigmond révén, a sajátjain túl még két gyermeket nevel a mindennapokan. Ráadásul a modell épp a közös babájukat hordja a szíve alatt.

Ez azonban nem ok arra, hogy lassítson. Vivi fiatalon többszörös bajnok síkfutó volt, bár sportolói karrierjét egy sportsérülés miatt fel kellett adnia, a mozgás mindig is az élete része maradt, csinos, vékony alakját még most, áldott állapotában is őrzi.

Bár korábban Instagramon elárulta, hogy ezúttal gyorsabban nő a pocakja, mint a korábbi várandósságok alatt, otthon kitartóan edz, különösen a feneke kerekségéért tesz sokat.

− Ezt sose gondoltam, hogy így megszeretem az online edzést és hogy ilyen kényelmes lesz itthon edzeni. Heti 2-3 edzést mindig letolok és imádom! Rengeteg hozzám hasonló leendő anyuka edz − írta közösségi-oldalán Vivi, aki nemcsak saját két gyermekét neveli nagy szeretetben, de vőlegénye, Zsigmond csemetéit is:

A párommal rutinos szülőknek tartjuk magunkat. A mindennapokban négy csodás gyermeket nevelünk, így fel vagyunk készülve a kicsi érkezésére. Mindent meg fogok tenni, hogy a páromnak és a gyerekeknek a legjobb élménye legyen a picivel, és harmóniában éljük majd a mindennapjainkat

− mesélte a Borsnak nemrég a kismama, aki azt is elmondta: egyelőre nem szeretnék tudni a születendő gyermekük nemét, azt viszont tudják, hogy különleges nevet szeretnének adni neki. Nem kizárt, hogy külföldi országokban is jól csengő névre esik a választásuk, ahogy Vivi két gyermeke, Edward és Ariana esetében is történt.