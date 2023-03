“Óriási volt az öröm” – Exkluzív interjút adott várandósságáról Vasvári Vivien

Kijelenthetjük, hogy Vasvári Vivien élete egyik legszebb időszakát éli! Alig pár hónappal ezelőtt kedvese, Zsigmond megkérte a kezét, majd márciusban kiderült, érkezik a családba a legkisebb trónörökös. Bár próbálták titokban tartani a hírt, a napokban szárnyra kapott pletykák miatt úgy döntöttek, itt az ideje, hogy a nagyvilággal is megosszák boldogságukat.

Harmadik gyermekét várja a fiatal anyuka Fotó: Vasvári Vivien

Más volt a terv

A sztáranyuka most a Borssal kivételt tett, s lapunknak mesélt várandóssága részleteiről és jövőbeli terveiről is.

December elején, miután megkérték a kezem, elkezdtük az esküvőt tervezni. Tudtuk, hogy még idén szeretnénk összekötni az életünket, mert szerettünk volna babát, de a terv az volt, hogy csak az esküvő után

– kezdte lapunknak a csinos kismama, aki nagyon örült mikor megtudta, hogy bővül a családjuk, hiszen párjával már régóta dédelgetett vágyuk volt a közös baba. Éppen ezért szerette volna, ha ezt az örömöt hasonlóképpen tudja átadni vőlegényének is, akivel egy kedves meglepetéssel tudatta, hogy édesapa lesz.

Január közepén, egy szerdai napon a párom Ipadjére beállítottam egy háttérképet, egy terhességi teszttel és egy szép üzenettel.

– A vicces az volt, hogy nem nyitotta fel a gépet reggel, csak az első üzleti tárgyalása alatt. Nagy meglepetés volt, azonnal felhívott és az üzleti partnereivel örültünk, közösen – tette hozzá Vivien.

Próbálták titkolni a hírt

Természetesen nem csak a szülők várják tűkön ülve a picit, Vivien és Zsigmond gyermekei is odáig voltak, mikor megtudták: érkezik a kistesó. Ám arra még talán a sztáranyuka sem számított, hogy a gyerekek azon fognak veszekedni, ki vigyáz majd a legkisebb trónörökösre.

– Ameddig csak lehetett, próbáltuk titkolni mindenki előtt a várandósságomat, de március elejére már egyre több pletyka keringett, így a bejelentés előtt pár nappal mondtuk el a gyerekeknek.

Óriási volt az öröm és a sikoltozás, arról nem is beszélve, hogy azóta azon veszekednek, ki fogja majd etetni, játszani vele, vigyázni rá

– büszkélkedett az édesanya, aki azt is elárulta, mi okozza a legnagyobb fejtörést most számukra. Mint kiderült, Vivien és vőlegénye májusban áll majd oltár elé, s eddig a dátumig a baba nemét sem szeretnék megtudni. Ellenben a neveken már most gondolkodnak…

A kicsi nevével kapcsolatban bajban vagyunk

– Jelenleg nem tudjuk a nemét a babának, és ez a májusi esküvőnkig így is marad. Addig két nevet kell kitalálnunk, és mivel különlegeset szeretnénk, ez elég nehéz. Van pár ötletünk, nincsen vita, de még nem találtuk meg azt a bizonyos tökéletes nevet

– árulta el Vivi.

"Rutinos szülőknek tartjuk magunkat" – Vasvári Vivien és párja harmóniában élik mindennapjaikat Fotó. Vasvári Vivien

Mindent megtesz családja boldogságáért

Vivien lassan háromgyermekes édesanyaként rutinos szülőnek mondható, ahogy vőlegénye is, aki két gyermek édesapja. Nem meglepő hát, hogy fel vannak készülve a kicsi érkezésére, ám a csinos kismama mindent megtesz azért is, hogy ez a harmónia örökös maradjon a családjában.

– A párommal rutinos szülőknek tartjuk magunkat. A mindennapokban négy csodás gyermeket nevelünk, így fel vagyunk készülve a kicsi érkezésére. Mindent meg fogok tenni, hogy a páromnak és a gyerekeknek a legjobb élménye legyen a picivel, és harmóniában éljük majd a mindennapjainkat – mondta az édesanya, aki persze a követőiről sem szeretne megfeledkezni. Igyekszik hasznos tanácsokkal szolgálni mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak, s persze az élet különböző kérdéseiről is szívesen kifejti majd a véleményét úgy, ahogy eddig is.

Hogy csodás édesanya lennék? Nem hiszem, hogy bármi különleges dolgot csinálnék.

– Ott vagyok a gyermekeim mellett, a lehető legtöbb időt próbálom tölteni velük, emellett támogatom a leendő férjem, szeretem őket. És igen, ahogy eddig, úgy a jövőben is szeretném néha megosztani a rajongóimmal a gondolataimat, azt hogy anyaként, feleségként, nőként mi a véleményem az élet különböző kérdéseiről – zárta gondolatait a gyönyörű kismama.