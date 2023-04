Anyagilag is padlóra küldheti a szakítás Tóth Andit, csak magára számíthat

Tóth Andinak nem adják könnyen a boldogságot. A fiatal tehetség élete fenekestül felfordult, amikor 15 évesen berobbant a köztudatba egy tehetségkutató műsorban, amit csont nélkül meg is nyert. Azóta a Dancing with the Stars című show-műsorban a tánctudását is megmutatta, a Hazatalálsz című TV2-es sorozatban pedig az egyik főszereplőt alakította.

Andi viselkedése gyanakodásra adott okot a rajongók körében. Fotó: Bors

Látszólag minden stimmelt Tóth Andi életében

Nemrég még úgy tűnt, hogy a karrierje csúcsán van. Szerelmi élete is rendezettnek tűnt: mutatós párost alkotott a ValMar zenekar egyik frontemberével, Marics Petivel. A fiatalok nemrég kertes házba költöztek, és egy kutyát is vettek, amivel úgy tűnt, kiteljesedett Andi élete. A látszólagos idill azonban ingatag lábakon állt, s nemrég kártyavárként dőlt össze minden, ami Andit boldoggá tette.

Minden jel arra mutatott, hogy Marics Peti rajongásig szerette Andit - Fotó: Bors

Vége az énekesi karrierjének és a párkapcsolatának is

Március elején Andi egy őszinte videóban vallott arról, hogy meghozta a nehéz döntést: felhagy az énekléssel. Ezzel gyakorlatilag elzárja magát mindattól, ami eddig a legnagyobb eufóriát hozta az életébe. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a visszavonulás nem egyik pillanatról a másikra történik, ugyanis eddig ki nem adott dalait ezekben a hetekben felénekli, és új lemezzel jelentkezik. Ebben az időszakban nemcsak az énekesi karrierjét gyászolhatja, hanem a párkapcsolatát is. Hetek óta pletykálták különböző jelekre alapozva, hogy a kapcsolatuk véget ért. A legtöbb intő jel persze a Sztárban Sztár műsorában mutatkozott meg. Míg a páros az első adások alkalmával a szünetekben együtt mozgott, az elmúlt hetekben már inkább kerülték egymás társaságát. Folyosói pletykák szerint hetek óta külön autóval érkeznek a forgatásra és külön lakókocsiban is készülnek elő a műsorra.

Az első adásokban közösen susmorogva töltötték a szünetet, mostanra azonban inkább kerülik egymás társaságát. Fotó: Bors

A legfigyelmesebb nézőknek pedig az is szemet szúrt, hogy míg a fiatalok eleinte sokszor azonos pontszámot adtak egy-egy produkció után, mostanra egyre eltérőbb a véleményük. Peti sokszor az egekig magasztalja Gubik Petra produkcióit, míg Andi szigorúan bírálja a fiatal énekesnőt. Közben Andi nem titkoltan Trap kapitányt választotta magának egyik kedvencének.

Andi anyagilag is rosszul jár a szakítással

Szakításuk tehát megnehezíti a műsorbeli együttműködésüket, de még nagyobb problémát jelenthet a lakhatási kérdés. A páros nemrég bérelt egy budai kertes házat, amiből a hírek szerint Peti már el is költözött. A becsült havibér alapján sejthető, hogy Andira havonta akár több százezer forintos plusz költség hárulhat, ha egyedül marad a lakbér és egyéb kiadások fizetésére. Nem is beszélve közösen vásárolt kutyájuk, Bailey ellátásáról: a kutyust rendszeresen hordja trénerhez, de az orvosi ellátások, eledel sem kis összeg.

Mindig is megcincálta a közvélemény

Andit a közvélemény sem kímélte sosem. Hetekig tartotta lázban az országot egy rejtélyes ügy, melyről csak ennyit tudott a publikum: egy híres magyar énekesnőt kórházba vittek drogtúladagolás miatt. Sokan úgy vélték, Tóth Andi lehet a kérdéses személy, ám sosem bizonyosodott be róla, hogy valóban ő volt.

A Borsnak nemrég Andi arról beszélt: „Két-három évig nem is szólt rólam semmi azon kívül, hogy »Tóth Andi elkezdett felnőni és kinőttek a mellei…« Szóval nem tudtak békében kinőni, szegények!”

Nagyon úgy tűnik, hogy mostanra igencsak kicsúszott a lába alól a talaj. Március eleji videójában úgy fogalmazott, hogy már csak két emberre számíthat: Istire, aki egyben a menedzsere és Ada nevű barátnője. Szüksége is lesz rájuk az embert próbáló időszakban.