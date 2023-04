Nagy fájdalom érte Gáspár Virág kutyáját: durva, ami történt

A Metropol számolt be nemrégiben arról, hogy a nézők nagy örömére visszatért a Gáspár család. A TV2 Ütős Ötös című műsorában bukkant fel Gáspár Győző a gyönyörű hölgykoszorújával, s már akkor rácsodálkozhattunk, hogy Gáspár Virág micsoda sugárzó szépség lett. Az is ismeretes, hogy Virág nem szereti a rivaldafényt, így nővérével, Evelinnel szemben ő visszafogottabban él.

Gáspár Virág napról napra szebb. Fotó: YouTube

Mint azt már megírtuk, Gáspár Virág tanulmányaiban is szárnyal: nagyon jól teljesített az iskolában, ezért most külföldön tanul tovább. Felvették egy franciaországi iskolába, ezért most hátrahagyja az országot, hogy ott tegyen szert nagyobb tudásra. Bár az egész családnak nagyon fog hiányozni, mégis mindenki nagyon büszke rá.

Kiskutyájának azonban minden bizonnyal nehezebb lesz túltennie magát az elváláson. Míg ugyanis az emberek tudatosíthatják magukban, hogy a búcsú csak ideiglenes, és hamarosan úgyis újra találkozhatnak, addig egy ebtől ez nem várható el. Ezért aztán Virág kiskutyája nagyon szomorú, ám a legfiatalabb Gáspár-lány nem hagyta őt sorsára, és felelősségteljesen gondoskodott az elhelyezéséről. Megkérte nővérét, Evelint, hogy vigyázzon rá addig, ameddig ő távol van.

Evelin ezt örömmel el is fogadta, hiszen nagyon szereti a kutyákat. Ismeretes, hogy neki is volt saját négylábúja, azonban Gáspár Bea egyik kommentjéből már kiderült, hogy az állat Evelin ex barátjával maradt. Ezért most csillogó szemekkel tudatta követőivel a nagyobbik Gáspár-lány, hogy nála van Virág kiskutyája.

Mivel tesóm Franciaországban tanul, így én vigyázok a kutyusára

-írja Evelin.