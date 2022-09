Életveszély, mit csinál a konyhában Gáspár Virág

Az izgalmakkal teli Troll a konyhában című műsorban 5 héten keresztül 6-6 celeb áll a konyhapult mögé, hogy minél többet gyűjtsenek össze a heti 1 milliós díjból. A versenyzők között azonban minden nap megbújik egy troll is, aki észrevétlen dolgozik azon, hogy szabotálja a döntő bíró, Wossala Rozina elé kerülő ételeket: ha a trollnak sikerül elrontani úgy a fogásokat, hogy nem derül fény a kilétére, a nyereményt megtarthatja magának, ha viszont a többiek rájönnek, ki kavart be, a pénz a csapattagok között oszlik el. Egy biztos: valaki mindig nagy pácban lesz! Gáspár Virág nem azért szabotálta majdnem a felvételt, mert ő volt a troll, hanem mert olyat művelt a késsel, amit maguk a zsűrik is alig hittek el!

Ne, Virág, ne így! Életem, hát megszalad a kés, az drága lesz!

– szólt rá Rákóczi Feri Virágra, mikor látta, hogy a sztár egy éles késsel próbálja leszedni a kupakot az üvegről. Rossz nézni, ahogy bármelyik pillanatban megszaladhatott volna kés Virág kezében, így a lány végül abbahagyta a veszélyes konyhai hadműveletet. Ugyan a jelenetsor végül nem került adásba, ám nekünk sikerült megszereznünk, így most meg is mutatjuk olvasóinknak:

Egyébként a mostanság a konyhában is többet tüsténkedő Virágnak nem ez volt az első baklövése főzés közben.

– Egyszer elkértem anyukám aprítógépét, és addig ügyeskedtem vele, míg leejtettem a konyhakőre és az összes kis kés kitört belőle. Anyukám sem volt boldog, és utána még takaríthattam is! – mesélte Gáspár Bea lánya, akinek saját bevallása szerint is édesanyja a legnagyobb mentora a konyhában. Virág kedvencei a sós ételek, nem mondja magát édesszájúnak, és egyre jobban szeret főzni, főként a magyaros ízeket kedveli.