Kárpáti Rebeka szerelmes: Most végre megint minden kerek!

Kárpáti Rebeka tavaly év elején úgy döntött, hogy kicsit visszavonul. Egy évig kevesebb időt töltött közösségi oldalain, igyekezett csak magára koncentrálni. Szándékosan vett vissza a tempóból, az állandó jelenlétből, úgy érezte, ez kell ahhoz, hogy újra rendben legyen. És mostanra bebizonyosodott, hogy minden csendes perc megérte. Azóta ugyanis csak pozitív dolgok történnek vele.

Kárpáti Rebeka ragyog, újra szerelmes Fotó: Bánkuti Sándor / Bors



Kárpáti Rebeka szerelmes

A Jóban Rosszban sztárja csak úgy ragyog, annyi jó dolog történt vele mostanában. Szerelmes, kedvese ráadásul mindenben mellette áll, emellett régóta dédelgetett vágya is megvalósult, megnyitotta saját üzletét.

Tényleg úgy érzem, hogy végre megint minden kerek az életemben

– árulta el lapunknak Kárpáti Rebeka. – Biztos vagyok benne, hogy azokhoz, a jó dolgokhoz, amik történtek velem mostanában, kellett a tavalyi elcsendesedés, befelé figyelés. Mert most újra megérkeztem, tele vagyok energiával. A párom is rengeteget segített , ő is a családjával fúrt, faragott, hogy a megnyitóra kész legyen az üzlet. Nagyon sokat jelent ha az embernek egy szerető, bíztató társa van. Én ennek is köszönhetem, hogy most minden kerek. Sokat vagyunk Erdélyben, de szándékosan nem teregetem ki a magánéletemet, mert tanultam a korábbiakból. Csak szépen megélek minden pillanatot!

Színházi bemutatója volt

Kárpáti Rebeka hisz az energiákban és hisz abban, ha belőle jó energia áramlik, az bevonzza a jó dolgokat. Például egy színházi szerepet, Szente Vajk új darabjában, az Aranylakodalomban játszik.

– Elég rossz vagyok az e-mailezésben, erre a szerepre is a casting meghívót csak napokkal a küldés után, az utolsó pillanatban vettem észre, mert másnap kellett a Játékszínbe menni. Öt oldal szöveget kellett megtanulni pár óra alatt, ráadásul késve érkeztem, Szente Vajk és Nagy Sándor voltak bent, Sanyi volt a partnerem. Az esélytelenek nyugalmával vittem végig a casting jelenetet, mégis a legnagyobb meglepetésemre pár héttel később visszahívtak, hogy megkaptam a szerepet. Hatalmas boldogság ez számomra, nagyszerű színészekkel játszom együtt. A premieren egyszerre izgultam és meg voltam hatódva, szóval egy szóval boldog vagyok!"