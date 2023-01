Tucatnyi sztárpár szerelme ment rá a közös munkára

Nézői szemmel nagyon érdekes és szórakoztató látni, amikor egy lelki, szellemi és fizikális kihívásokkal teli műsorban együtt szerepelnek sztárpárok. A vállalkozó kedvű celebek szemszögéből azonban nem mindig az az eredménye a forgatásnak, hogy még jobban összecsiszolódnak. Az extrém helyzetek ugyanis sokszor olyat hoznak ki belőlük, ami a normál életben nem került volna felszínre. Tucatnyi példa van ugyanis arra, hogy a Nyerő páros vagy éppen a Párharc résztvevői közül nem jutottak el az ezüstlakodalomig a celebpárosok.

Egy közös műsor megerősíthet, de épp el is távolíthat Fotó: TV2

Elég csak a legutóbbi két esetre gondolni. Monoki Lehel és Gyenesei Leia a napokban jelentették be, hogy valóban igazak a pletykák, és két év után véget ért a szerelmük. Utánuk nem sokkal kiderült, hogy a Párharc másik két szereplője, Csoki és Hedda útjai is elváltak. Immáron nagyjából századszorra, de a hírek szerint most talán végleges az elválás.

De igazán az RTL-es Nyerő páros az igazi kapcsolatgyilkos. Az alábbi videóban látható, hogy eddig milyen szerelmeket csinált ki a műsor.

A teljesség igénye nélkül: a sztárszerelemre építő műsor óta Fluor Tomi, Kárpáti Rebeka, L.L. Junior, Pumped Gabo, Papp Gergő és Kulcsár Edina is szakított vetélkedőbeli párjával – hogy csak párat emeljünk ki a videóban látható hosszú listáról.