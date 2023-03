Betegsége miatt két segítséget követőitől Kárpáti Rebeka

Korábban őszintén beszélt betegségéről a követőinek Kárpáti Rebeka a közösségi médiában. Akkor elmondta: pajzsmirigy alulműködése van, amire rendszeresen gyógyszert kell szednie, valamint inzulinrezisztenciára is figyelnie kell, nehogy komolyabb baja legyen. A betegsége tünetei között megtalálható fáradékonyság, rossz közérzet, okozhat gyengeséget vagy állandó fáradtságérzetet. Most azonban egy másik egészségügyi gond miatt kért segítséget a követőitől.

Betegsége miatt kért segítséget Rebeka Fotó: Bánkuti Sándor / Bors

Légyszi mondjatok tanácsokat, hogy hogy jöjjek ki ebből az elhúzódó takonykórból, torokfájásból és a borzasztó közérzetből

– olvasni a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában.

Azt nem tudni, hogy egy megfázás vagy az influenza miatt kell kényszerpihenőt tartania. De az is lehet, hogy a kimerültség is közrejátszik abban, hogy ágynak dőlt. Rebeka – saját ruhamárkájának divatboltja mellett – nemrég a színészethez is visszatért. Egy színházi darabban lép majd színpadra áprilisban. A Játékszínben már gőzerővel gyakorolnak Szente Vajk új vígjátéka, az Aranylakodalom előadására. A próbák pedig igen kimerítők lehetnek, főleg, ha mellettük más dolga is van az embernek.