Kiderült, miért tűnt el a TV2 műsorvezetője

Kandász Andrea körülbelül egy hete tűnt el a közösségi médiából: sajnos családi okok miatt nem tudott kellő időt foglalkozni a követőivel. A TV2 műsorvezetője most a szeretteire fókuszál és nővérkének állt, mert a szűk családi körben több orvosi beavatkozás is történt. A történéseket a sok névnapi köszöntésre reagálva osztotta meg egy képpel, amin éppen a férjével láthatók. Andi azt is leszögezte, ahogy mindenkinek, neki is a családja az első, ezért igyekszik mindenben a segítségükre lenni.

– Megvallom, hogy ez az Andrea nap kicsit más, mint a korábbiak, merthogy most az egészségre koncentrálunk. Ezért is tűntem el kb. 1 hete (...). Az elmúlt napokban több, már halaszthatatlan műtét is lezajlott a szűk családban, így nővérkének álltam.

Most 1000 százalékkal a gyógyulásra koncentrálok, a szeretteimnek most erre van szüksége. Adni, segíteni pedig a legjobb érzés a világon.

Hálásan köszönöm, hogy gondoltatok rám – írta Kandász Andi a képhez.

Megújították az esküjüket

A TV2 műsorvezetője nemrég még Thaiföldön nyaralt férjével, az út pedig igen különlegesre sikeredett. Ugyanis a huszonötödik házassági évfordulójukat ünnepelték meg a festői országban, ezzel egybekötve megújították egymásnak tett házastársi esküjüket. A ceremóniát véletlenül egy német pár drónnal fel is vette a csodálatos helyszínen.