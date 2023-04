Magyar énekesnő oldalán tűnt fel G.w.M

Az énekesnő és G.w.M még a Hal a tortán forgatásán barátkoztak össze és már ott, az asztalnál szóba került, hogy kettejük összhangjából később akár valamiféle zenei csemege is kisülhet. Nos, zenészek között megesnek az ilyesfajta, hirtelen felindulásból tett ígéretek, melyekből többnyire végül semmi sem lesz, de Cini és a rapper nem engedték, hogy a közös munka terve megrekedjen.

Együtt dolgozik Zalatnay Cini és G.w.M Fotó: Zalatnay Sarolta

Olyannyira nem, hogy a 75 éves legenda és a 26 éves titán most bele is vágtak egy komoly együttműködésbe, ami bizony különleges zenei csemegét ígér. A két előadó az elmúlt napokban többször is találkozott és bár nem árulták el pontosan mire készülnek, annyit megsúgtak, hogy több Zalatnay slágernek is köze van a projekthez.

– Az a helyzet, hogy Márkkal a Hal a tortán forgatása óta kapcsolatban maradtunk és régóta beszélünk már arról, hogy valamit össze kéne hoznunk zeneileg. Nagyon hiszek a megújított örökzöldekben, különösen mióta DR BRS-sel összeraktuk a Várlak még feldolgozását, ami hét hónap alatt majdnem három és fél millió letöltést ért el.

Márk hónapok óta mondogatja, hogy több hasonló zenei csemegére lenne szükség és most elkezdtük a közös munkát.

Egyelőre nem áruljuk el, melyik dalokhoz nyúltunk hozzá, de annyit azért mondhatok, hogy iszonyat jó kis nóták vannak születőben – árulta el a Ripostnak Zalatnay Sarolta, akitől G.w.M vette át a szót.

– Azt már a kajás műsor forgatásánál sem titkoltam, hogy nagyon szeretem Cini dalait. Bár nem azokon nőttem fel, de tény, hogy otthon gyakran szóltak a slágerei. Naná, hogy a legtöbbet én is kívülről fújom. Cini ráadásul hatalmas forma, aki nagyon nyitott az újra és az is tény, hogy a slágerei megérdemlik, hogy a fiatalok is imádják őket. Nos, azon dolgozunk, hogy ez így legyen – magyarázta a rapper, aki hozzátette, sok munka vár még rájuk, mire megmutatják az első közös feldolgozást, de minden percét nagyon élvezik.