Hoppá! Világsikert jósólnak Zalatnay Cini újra kiadott lemezének

Zalatnay Cini egy Magyarországon is megjelenő, üzleti lap címlapjáról értesült arról, hogy egy finn kiadó nem csak hogy mai hangzást adott a Hadd mondjam el című lemezének, de kiadták egész Európában, Amerikában és Kanadában is. A Skorpióval közösen, 1973-ban megjelent album a maga idejében nem szólt akkorát, mint azt várták, de most igazi zenei csemegének számítanak a dalok, melyek anno angolul is megjelentek Az énekesnő most a Borsnak mesélt öröméről.

Nagyot szólhat Zalatnay Sarolta 73-as lemeze Fotó: Zalatnay Cini

– Pár hete, az egyik közösségi oldalon kaptam egy üzenetet a lap újságírójától. Elküldte nekem a cikket, ami címlapon szerepelt és ami tulajdonképpen rólam és erről a bizonyos lemezről szólt. Onnan tudtam meg, hogy a finn kiadó újra kiadta és gyakorlatilag terjeszteni kezdték a fél világon. Ezt a lemezt a Skorpióval közösen vettük fel 1973-ban és bár nem szerepelt rosszul, nem is durrant akkorát, mint vártuk.

Hogy őszinte legyek, szerintem egy kicsit meghaladta a korát akkoriban.

– Pedig anno London legnagyobb lemezboltjában is megtaláltam Janis Joplin és Frank Zappa lemezei mellett – kezdte lapunknak Cini, aki érthetően nagyon büszke az új kiadványra és bízik benne, hogy 50 évvel az első megjelenés után, most végre a helyére kerülhet a különleges hanganyag.

– Érdekes, hogy most felfedezték, pedig akkoriban még Karel Gott is leemelt róla egy-két nótát, mégsem lettek hatalmas slágerek. Most viszont a kiadó hatalmas sikert jósol a lemeznek, ami egyébként már Magyarországon is megvásárolható az egyik legnagyobb áruházban. Nyomtak belőle 500 bakelitet is, aminek az a különlegessége, hogy maga a lemez is zöld lett – magyarázta Zalatnay, aki a közelgő koncertszezonra már ki is választott pár dalt a lemezről, így a fellépésein is hallhatóak lesznek az említett slágerek.

– Hihetetlenül jól szól így újra keverve ez a lemez! Annyira tetszik, hogy néhány nótát már fel is tettem a koncertrepertoáromba. Persze tudom, hogy a bulikon főként az alapműveket várja a közönségem, de szerintem fontos, hogy a méltatlanul elfeledett és mellőzött dalok is szóljanak.

Oké, hogy akkor talán még sokan nem értették a hangzásvilágát, de ma már szerintem más a helyzet...

– tette hozzá Cini.