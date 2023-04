Csodaszép kismama: Békefi Viki óriási terhespocakot villantott

Ahogy arról mi is beszámoltunk még év elején, első közös gyermekét várja Békefi Viki és Feng Ya Ou. Azóta már az is kiderült, hogy kisfiuk, vagy kislányuk lesz-e, illetve hogy mikor érkezik a baba.

Békefi Viki óriási terhespocakot villantott Fotó: Bors

A színésznő most pedig egy óriási terhespocakos fotóval jelentkezett be az Instagram-oldalán, amin csak úgy ragyog. Viki a fotó mellett azt is elmesélte, hogy már nincs sok idő és végre a karjaikban tarthatják a kislányukat, aki már sokat mocorog. Emellett arról is beszámolt, hogy hogy állnak a házfelújítással, mint elmondta hamarosan megérkeznek a bababúbtorok, amik egyből mennek is majd a gyerekszobába. Végezetül pedig köszönetet mondott azért a rengeteg kedves üzenetért és érdeklődésért, amit az utóbbi időben kapott.

