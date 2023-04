Békefi Viki elárulta, mikor érkezik a kislányuk

Ahogy arról a Bors is beszámolt még év elején, első közös gyermekét várja Békefi Viki és Feng Ya Ou. A pár azóta már azt is elárulta, hogy kisfiuk, vagy kislányuk lesz-e, illetve, hogy apás szülést terveznek-e. Most pedig újabb részélet derült ki.

A színésznő végre elárulta, hogy mikorra várható kislányuk érkezése Fotó: Bors

A színésznő Instagramjáról kiderült, hogy már a harmadik trimeszterbe lépett, illetve az is, hogy mikorra is várható pontosan a kislányuk érkezése. Egy kérdezz-felelek során több mindent is elárult Viki, így például azt, hogy a kismama torna mellett gyógytornára is jár annak érdekében, hogy megőrizze az egészségét.

A baba jól érzi magát, rengeteget mocorog mostanában, nagyon aktív, csuklik is elég sokat, olyankor nagyon cuki. Nemrég léptem át a harmadik trimeszterbe, ezt is nagyon élvezem, nyilván jönnek a nehézségek, de ez ezzel jár...

- mondta a kismama terhességével kapcsolatban, majd azt is elárulta, hogy mikorra várható a baba érkezése.

A legutóbbi számítások szerint június 6-ra vagyok kiírva, de természetesen ez még változhat, tőle függ, hogy mikor szeretne jönni. Apukája születésnapja előtt van ez 3 nappal, úgyhogy innentől nem lesz születésnapja, csak közös

- mesélte a színésznő.