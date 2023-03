Összeomlott Ördög Nóra: gyerekrablásokról meséltek a mexikóiak – videó

Már javában tart az Ázsia Expressz forgatása, ezért a teljes stáb és a szereplők is Mexikóban tartózkodnak. Eddig nagyon élvezték az amerikai kiruccanást, hiszen máris számtalan élménnyel gazdagodtak. Hőlégballonoztak és luxus szállodában szálltak meg, dugóba keveredtek és mexikói finomságokat kóstoltak. Ugyanakkor most az ország sötét oldalával is megismerkedtek.

Ördög Nóra nagyon veszélyes környékeken forgat. Fotó: Szabolcs László

Van egy település, ahol nem szabad megállni nekünk sem, meg a versenyzőknek sem. Ha véletlenül ott kirakják őket, akkor azonnal megy értük a security

– árulta el a műsorvezető.

Arról is mesélt, hogy bármennyire is színes és vidám nappal az ország, este 10 után egy egészen más világ ébredezik. Belegyalogoltak tehát Mexikó veszélyesebb környékére, emiatt pedig rengeteg biztonsági emberre volt szükség a forgatásokhoz.