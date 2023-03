Ázsia Expressz: Alekosz már a repülőn balhézott, exkluzív részletek az utazásról

Gyakorlatilag meg sem lepődtünk: Nagy Alekosz, aki kedvesével, és persze a többi játékossal éppen a Mexikó felé induló csatlakozásra várt Hollandiában, elmesélte a Ripostnak, hogyan kérte ki magának az odaúton tapasztaltakat. A mindig méltatlankodó görög ugyanis arról számolt be, hogy nagyon nem volt elégedett a pilótával, aki vezette a gépet.

Rékának egyetlen feladata lesz, masszírozni Alekosz testét Fotó: Nagy Alekosz

Alekosz kikészült a repülőn

– Több nehézséggel kellett szembenéznem már most, pedig még csak pár órája indultunk el Budapestről.

Küzdeném azzal, hogy a pilóta egy nő volt, ami előtt eleve értetlenül állok, hiszen egy nő, ne végezzen ilyen tipikusan férfimunkát.

De ha már végez, akkor végezze rendesen, ne úgy, ahogyan ő tette – kezdte Alekosz, aki persze kifejtette, mi is volt a gond. – Egész úton tekergette, csavargatta a gombokat és variált összevissza. Tele volt vele a hócipőm! Nem értem, miért kellett bukdácsolni, fel-le hullámozni. Talán azt hitte, hogy ez nekünk tetszik? Hát nem tetszett és ezt leszállás után jeleztem is a légikisasszonyoknak – fakadt ki a híresség, aki a holland repülőtéren is méltatlankodott egy sort, miután megéhezett és rendelt magának egy hamburgert.

Alekosz itt mérges, túlzónak érezte a 16 ezer forintos hamburger árat a holland reptéren Fotó: Nagy Alekosz

– Réka és én is megéheztünk az út első szakasza után. A reptér egyik büféjében kértünk egy-egy hamburgert, amiket ugyan el is kezdtek elkészíteni, de végül át se vettük, mert amikor kimondták az árát, leesett az állam.

Már elnézést, de mi kerül tizenhatezer forintba egy sima burgeren?

– tette fel az egyébként jogos kérdést Alekosz, aki hozzátette, a mozgójárda tetszett neki a hatalmas légikikötőben, így azon több oda-vissza kört is megtett. A görög végül reményét fejezte ki, hogy a rájuk váró 12 órás repülőút eseménytelenül zajlik majd és elárulta, mivel szándékozik elütni ezt az időt.

Réka feladata a masszázs lesz

– Hoztunk sakk készletet és a kedvesemmel végig játszani fogunk. Az út során ugyanis szeretném majd kihívni a helyieket, akikről az a hír járja, hogy kiváló játékosok. Inni nem fogok a gépen, mert egy úriember utazás alatt nem fogyaszt alkoholt, pláne, ha nem szívhat el mellé egy jó szivart – magyarázta a TV2 kalandreality-jének játékosa, majd kijelentette, nyerni megy Közép-Amerikába. – Mi nem elégszünk meg a második hellyel. Abszolút nyerni megyünk, számunkra más opció nem is létezik. Rengeteget edzettem az útra. Az utóbbi két hónapban heti hét napot töltöttem a konditeremben, hogy acélkossá tegyem a testem. Réka pedig minden este masszírozott és vakarászott. Az ő dolga egyébként a játék alatt is ez lesz.

A feladatának hetven százalékát teszi majd ki, hogy az én testemmel foglalkozzon, vagyis karban tartsa az óramű pontossággal beállított szerkezetet

– jelentette ki a játékos.