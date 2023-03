Megnyugtató hírek érkeztek Molnár Gusztávról, ekkor hagyhatja el a rehabot

Újabb megnyugtató hírek érkeztek Molnár Gusztávról, aki hazánk egyik legnépszerűbb színésze, ám mind a mai napig nem tudott leszámolni súlyos alkoholizmusával. A színész barátai tavaly novemberben döntöttek úgy, hogy nem várnak tovább, és beküldik Gusztit egy komlói elvonóra, miután egyre ijesztőbb, rendkívül aggasztó dolgok történtek vele.

Molnár Gusztávra még hosszú út vár, de visszatérhet a színpadra is Fotó: Vajda János

Az említett rehabilitációs intézmény (amelynek jelmondata: én függő vagyok, mi felépülünk) rendszeresen tesz közzé a Facebookon bejegyzéseket, leggyakrabban sikertörténeteket olyan volt szenvedélybetegekről, akiknek ha sikerült legyőzniük a démonaikat. Emellett olyan posztokat is megosztanak, amelyeken jól látható az intézet egy-egy szobája, közösségi tere, ahol Guszti ( ha minden jól megy) idén novemberig tölti a napjait. Ha szeretne, akár szaunázhat is, ami nagyon fontos a méregtelenítés és a gyógyulás szempontjából.

Látogatókat továbbra sem fogadhat

Gusztáv már ötödik hónapját tölti a rehabon, teljesen elzárva a külvilágtól, a telefonját sem használhatja és látogatókat sem fogadhat. Természetesen erre is azért van szükség, hogy semmi se zökkentse ki őt a gyógyulási folyamatból és csak önmagára tudjon koncentrálni. Azt már megtudhattuk az intézmény bejegyzéséből, hogy Gusztáv januárban részt vett egy focimeccsen is, a mérkőzés után készült képen már sokkal kisimultabbnak tűnt, mint korábban, amikor még a függősége uralkodott rajta, ő pedig teljesen elvesztette a kontrollt. Úgy tudjuk, sokszor hiányolja a barátait és a hozzá közel álló családtagokat, de belátta, hogy ez az utolsó esélye a gyógyulásra, és mindent ennek kell alárendelnie.

– Guszti belátta, hogy igazából nagyon szerencsés, hogy kapott még egy esélyt az élettől, és a barátai sem fordultak el tőle. A válása persze nagyon megviselte, és szakmailag sem az utóbbi volt a legsikeresebb időszaka, de a lényeg, hogy most jó kezekben van, vigyáznak rá. Én jól ismerem őt, szerintem van benne annyi erő és elszántság, hogy Főnix-madárként támadjon fel és kezdje újra az életét a semmiből – kezdte a Borsnak Gusztáv egyik közeli barátja, L. Péterfi Csaba, aki nem mellesleg a 2020-ban elhunyt Pécsi Ildikó fogadott fia és legfőbb bizalmasa volt.

Visszatérhet a színpadra

Csaba maga is színész, valamint színházi rendező, ezért arról is elmondta a véleményét, hogy szerinte Gusztinak minden esélye megvan arra, hogy ismét feltűnjön a színpadon és a képernyőn, igaz addig még hosszú és rögös út vezet.

– Bőven már láttunk arra példát, hogy egy művész hasonló helyzetben volt, mint Guszti, most mégis keresett és népszerű színész. Persze rajta és a szakmán is múlik, hogy sikerül-e újra visszailleszkednie a művészvilágba. Amennyire én tudom, most jól van, egyre erősebb, ami természetesen a sok sportnak is köszönhető.

Ha minden így megy tovább, idén novemberben véget ér a kezelése és elhagyhatja a rehabilitációs intézményt

– magyarázta L. Péterfi Csaba.

Csaba évek óta jó barátja Gusztinak Fotó: Facebook

Segítő is válhat belőle

Az ismert magyar mulatós zenész, Mc Hawer 25 évig volt alkoholista, ám több elvonókúra után lassan 10 éve tiszta, és esze ágában sincs újra a pohár fenekére néznie. Mostanában a TikTokon segít a sorstársain, rendszeresen oszt meg tippeket arról, hogyan szokhatunk le az italról. Nem kizárt, hogy egy sikeres felépülést követően Guszti is jótékony vizekre evez és tapasztalataival sokaknak segít a gyógyulás útjára lépni.