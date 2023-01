A Borson keresztül üzent barátja Molnár Gusztávnak: "Győzd le a démonaidat, melletted állunk!"

A Bors elsőként számolt be arról, hogy Molnár Gusztáv két hónap alatt láthatóan összeszedte magát abban a rehabilitációs intézetben, ahova két hónappal ezelőtt vitték be a barátai, hogy végre úrrá legyen súlyos alkoholfüggőségén. A színész már nagyon rossz állapotban volt, amikor bekerült a Komlón található intézménybe, exneje, Vivien beszámolója szerint véreset pisilt és véreset hányt, életveszélyes állapotban volt.

Mi okozta a színész lecsúszását? Barátja, L. Péterfi Csaba ezt is elárulja Fotó: YouTube

"Visszafogadná őt a színész szakma"

Az elmúlt két hónapban viszont sokat javult az állapota, erre utal az a fotó is, amit a Leo Amici 2002 alapítvány közzétett a Facebookon. A képen Gusztáv épp teremfocizás után látható, hiszen rendszeresen sportol és vesz részt a bentlakásos intézmény által szervezett programokon, ami mindenképp bizakodásra ad okot.

Viszonylag friss kép Molnár Gusztávról: sportol, programokon vesz részt Fotó: Leo Amici 2002/Facebook

Ezt gondolja a szenvedélybeteg színész jó barátja, L. Péterfi Csaba is, aki személy szerint nagyon örül annak, hogy Gusztáv arca láthatóan kisimult és mintha fel is szedett volna pár kilót. Csaba - aki Pécsi Ildikó bizalmasa, fogadott fiaként is vált ismertté - azt mondja, barátjának minden esélye megvan arra, hogy az egy évig tartó kezelés után gond nélkül visszafogadja őt a színész szakma, hiszen láttunk már erre példát és a művészvilág egyébként is elfogadóbb.

Létfontosságú, hogy végigcsinálja a kezelést

– Nagyon örülök annak, hogy a fotó alapján Gusztáv felépülőben van, láthatóan kisimult az arca. Azt gondolom, létfontosságú, hogy végigcsinálja az egy éven át tartó kezelést, akkor is, ha lesznek mélypontjai a gyógyulás felé vezető úton. Bár mi nem kommunikálhatunk vele semmilyen formában, azt tudnia kell, hogy mindenben mellette állunk és támogatjuk. Az emberek szeretnek ítélkezni, de tudni kell, hogy az alkoholizmus egy betegség, amit sok esetben depresszió okoz – kezdte a Borsnak Csaba, majd kifejtette, Gusztáv mikor is indulhatott el azon a bizonyos lejtőn.

Molnár Gusztáv volt feleségével, Viviennel és L. Péterfi Csabával Fotó: Facebook

Ő egy nagyon érzékeny művészember, akinek már a hirtelen jött sikert is nehezen sikerült feldolgoznia.

Majd amikor jött a pandémia, minden megváltozott, hirtelen elmaradoztak a munkái, és légüres térbe került. Bár nagyon sokan próbáltunk neki segíteni, ő sajnos az ivásba menekült – tette hozzá szomorúan Csaba.

"Más színész is volt már hasonló helyzetben!"

A barát ennek ellenére úgy véli, Gusztávnak minden esélye megvan arra, hogy miután idén novemberben kijön a rehabról, újra a kamerák előtt és a színpadon találja magát.

– Ha visszaemlékszünk, más színész is volt már hasonló helyzetben, és még olyan sokan vannak, akik ugyanezt az utat végigjárják, csak épp nem tudódik ki a dolog. A művészvilág ebből a szempontból megértőbb, elfogadóbb, Gusztáv számára sem lesz akadály, hogy a démonjai legyőzése után újra bizonyítsa a tehetségét – fogalmazott optimistán Csaba.

De mi is történik a rehabon?

A Leo Amici 2002 Alapítvány amolyan bentlakásos rehabilitációs intézmény, ahol számos terápiás módszerrel kezelik az alkohol- és drogfüggő lakókat, akik önszántukból költöznek be a Komlón található komplexumba. A kezelési idő 9 és 12 hónap közötti időt vesz igénybe, és a betegek részt vesznek csoportterápián, munkaterápián, sportterápián és színházterápián. Ez utóbbi szinte összeforrt az intézménnyel, mondhatni ez az egyik védjegye az alapítványnak. Molnár Gusztáv számára talán ezek a foglalkozások a legélvezetesebbek, hiszen itt színészként brillírozhat és sokat segíthet társainak is egy-egy karakter megformálásában. Komlón ugyanakkor fontos szerephez jutnak a bentlakók hozzátartozói is. Őket havonta egy alkalommal várják. A hozzátartozókkal folytatott munka célja az, hogy a családok nagyobb kontrollt nyerjenek az életüket befolyásoló és megpecsételő függőségi minták felett. A „szeretetteljes elhatárolódás”, a pszichológiai határok helyreállítása, egyfajta újra felnövéshez és újrakezdéshez ad eshetőséget- olvasható a Leo Amici 2002 weboldalán.