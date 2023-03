Megdöbbentő: hajléktalan lett a Fekete Vonat sztárja

Mint ahogy arról a Bors is beszámolt, botránnyal indult az év a Fekete Vonat tagjainak. Januárban ugyanis nagyszabású koncertet adtak, ám nem várt fordulatot vett az ügy. Bár Fatima, L.L. Junior és Beat azt hitte, teltházzal mentek, a koncert szervezője szerint veszteséggel zárták a bulit. Fatima és Beat 3,5-4 millió forint előleget vett fel, és további pénzre is számítottak, ám ez elmaradt.

Fehér Tibor "Beat" azóta nem tud kimászni a gödörből. A koncertért várt 10 millió forintból akart új életet kezdeni, az előleget elköltötte korábbi tartozásaira. Egyre mélyebbre süllyed egzisztenciálisan. Korábban elárulta, hogy egy ideje már munkásszállón lakik, most kiderült, hogy onnan is mennie kellett.

Korábban egy ismerőse is elárulta, hogy a semmiből jelentkezett nála, hogy ételre és cigarettára kérjen pénzt, azt ígérve, hogy a koncert után járó pénzből visszafizeti a tartozását. Valószínűleg nem ez volt az első eset, hogy barátaitól kért segítséget és most már nem maradt, akitől kérhetett volna bármilyen szívességet.

A TV2 szerint Beat most egy barátjánál lakik, mint mondta, ha nem fogadta volna be, most hajléktalan lenne. Ételt is a barátaitól kap, egyszerűen annyi pénze sincs, hogy magának vegyen kaját.

Bár nem sokan maradtak már, akikre a zenész számíthat, ugyanis nemrég követőit is magára haragította, amikor nem tartotta meg az ígért online koncertet, amire többen előre is befizettek egy bizonyos összeget, amit azóta sem tartott meg. L. L. Juniorral és Fatimával sem tartják már a kapcsolatot. Ez nem is csoda annak fényében, hogy Beat egy dalban ment neki L.L. Juniornak, akit azzal vádol, hogy lenyúlta a pénzüket.