Lelépett a pénzükkel? Kiakadtak a cserbenhagyott rajongók a Fekete Vonatos Beat miatt

Újabb botrányba keveredett Beat, a Fekete Vonatból ismert rapper. Fizetős online koncertet hirdetett meg rajongóinak február 15-ére, de a fellépés napján közölte: nem tartja meg az internetes előadást. El kell halasztania, mert nem gyűlt össze elég pénz. A követői kikeltek magukból: többen átverve érzik magukat és arról beszélnek, Beat szép lassan eljátssza a szavahihetőségét.

"Február 14...Valentin nap. Ami jó hír továbbra is a szerelmeteseknek. Nekem pedig sajnos annyira nem jó.... Arrébb kell tennem a koncert időpontját, hiszen a koncerthez szükséges pénz, jelenleg még nem áll rendelkezésre. Amúgy a zenei része rendkívül izgalmas és szórakoztató...remélem, hogy ti is így halljátok majd...nemsoká!!" – szólt a magyarázkodó üzenet azoknak, akik támogatták a nem hagyományos koncertet és ezzel Beatet magát is.

A hirdetés tartalmazta a rapper számlaszámát is, mely az ő saját nevén van, így biztosak lehettek benne az arra vállalkozók, hogy "jó" helyre ment a pénz. Azonban úgy tűnik, miután le kellett mondani a koncertet, Beat nem tájékoztatta a delikvenseket, hogy mi történik azzal, aki fizetett jóhiszeműen, ráadásul előre.

Nem csoda tehát, hogy a rajongói becsapva érzik magukat, amelynek hangot is adtak a zenész Facebook-oldalán.

"Kedves Beat! Mennyi "lének" kell összejönni egy online koncerthez, és mi az az összeg, ami hiányzik?! Hogy miért kérdem? Mert a mai napra vártam -nagyon- az ígért koncertet" - írta az egyikük.

"De aki elutalta a pénzt előre, azzal mi lesz? Nem kellene visszaadni “Tesó”azt a pénzt inkább? Így azt a kevés embert is elmarod magad mellől, aki maradt... szégyen!" - írta egy másik rajongó.